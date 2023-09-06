Эти ежедневные занятия помогут вам оставаться в хорошей форме и худеть бесплатно

"Уборка дома и увеличение количества ежедневных шагов за счет ходьбы вместо вождения могут иметь большое значение, когда речь идет о здоровье и психическом благополучии, и это не будет стоить вам ни копейки", - говорит врач-терапевт Арсеньева Элеонора специально для МедикФорум.

"Когда вы готовите вкусные блюда на кухне, ваши движения способствуют легкой тренировке всего тела. Вынимание кастрюль и сковородок из шкафа, измельчение ингредиентов, помешивание и смешивание — все это требует небольших движений руками, которые могут привести к более активному приготовлению пищи".

«Повышение вашей физической активности не должно стоить дорого. Если вы пытаетесь повысить уровень своей активности, передвижение по дому — отличный способ начать. Ходить по комнате во время телефонного звонка, поднимать ноги сидя во время просмотра телевизора или делать несколько кругов по кухне, ожидая, пока закипит чайник, — это отличная привычка, особенно для людей, живущих с длительным срочные состояния здоровья».

Лучшие способы бесплатно поддерживать форму включают в себя ношение сумок с покупками в качестве формы поднятия тяжестей, чистку автомобиля для тренировки всего тела и работу в саду - с дополнительным преимуществом пребывания на свежем воздухе.Вам не нужно тратить целое состояние, чтобы оставаться активным и здоровым — простое улучшение вашего повседневного режима может быть не менее полезным.Другие ежедневные занятия, которые гарантированно поддерживают людей в отличной форме,А также игры с домашними животными, детьми или внуками или даже наклоны и растягивания, связанные с разгрузкой посудомоечной машины или мытьем посуды.Вытирание пыли с поверхностей или мытье окон. Протирание пыли с высоких полок или мытье окон и проникновение в труднодоступные углы требуют растягивания и вытягивания рук, что активирует верхнюю часть тела и может потребовать баланса, если вам нужно наступить на что-то, чтобы добраться до труднодоступных мест. пространства — все это учитывается при определении вашего ежедневного уровня физической активности.Людям с хроническими заболеваниями управлять своим здоровьем и благополучием может быть сложнее.Большинство людей действительно хотят быть более физически активными в своей повседневной жизни, несмотря на то, что существуют некоторые препятствия, которые следует учитывать.Будьте уверены, что для большинства из нас быть активным полезно, и особенно для многих, живущих с хроническими заболеваниями, это просто вопрос поиска того, какие занятия лучше всего подходят для вас, и добавления большего количества движений в свой распорядок дня любым возможным способом.Ранее МедикФорум писал о вреде фаст-фуда для иммунной системы.

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