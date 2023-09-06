Рак стал чаще поражать молодых – онколог назвал 9 методов профилактики

"Однако представление о раке как о болезни старости кажется устаревшим, как показывает глобальный опрос. В нем международная группа ученых оценила развитие 29 типов рака у людей в возрасте до 50 лет. Данные поступают из 204 стран и охватывают период с 1990 по 2019 год", - говорит врач-онколог Борис Свежаев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Больше случаев рака, больше смертей

"Этот рост особенно заметен в возрастной группе от 40 до 49 лет. Число смертей, связанных с раком, увеличилось на 27,7 процента с 1990 года. В результате только в 2019 году во всем мире от рака умерло более миллиона человек в возрасте до 50 лет".

рак молочной железы

а также рак бронхов и легких

колоректальный рак.

«Эти результаты опровергают общепринятое мнение о том, какие виды рака следует ожидать у молодых людей».

Наиболее пострадавшие промышленно развитые страны Запада

Образ жизни как основной фактор риска

"Факторы риска в питании, такие как красное мясо, много соли, мало фруктов, овощей и молока, а также употребление алкоголя и курение, являются основными факторами раннего возникновения случаев рака".

Девять вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить риск развития рака

Избегайте лишнего веса

Двигайтесь каждый день

Здоровое питание

Не курить

Пейте как можно меньше алкоголя

Избегайте канцерогенных веществ

Защищать от УФ-излучения

Вакцинация против рака (гепатит В; ВПЧ)

Воспользуйтесь предложениями по раннему выявлению рака

Чем старше мы становимся, тем выше риск развития рака. Это связано с тем, что биологические механизмы, которые восстанавливают мутации, восстанавливают повреждения ДНК и уничтожают аномальные клетки, с возрастом становятся все менее и менее эффективными.число случаев рака у людей в возрасте до 50 лет значительно возросло за последние 30 лет – на 79 процентов во всем мире.На эти виды рака также приходится большая часть смертей людей в возрасте до 50 лет. Напротив, самый быстрый рост наблюдался в раке носоглотки и раке простаты, заболеваемость которым в более молодой возрастной группе увеличилась примерно на 2,3 процента с 1990 года.Однако существуют явные региональные различия: согласно исследованию, особенно сильно страдают люди в возрасте до 50 лет в промышленно развитых странах Запада.Виды рака, которые сейчас все чаще встречаются у молодых людей, на самом деле считались классическими болезнями старости. Но это, очевидно, уже не так. В поисках возможных причин распространенности такого большого количества случаев рака ученые внимательно изучили некоторые общие факторы риска.Оказалось, что помимо генетических факторов и загрязнения окружающей среды решающую роль, вероятно, играет образ жизни.Также были выявлены явныеПоэтому некоторые из этих случаев рака можно было бы отсрочить, если не избежать, приняв более здоровый образ жизни.Ранее МедикФорум писал о вреде фас-фуда для иммунной системы.

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