Эмульгаторы в готовых продуктах приводят болезням сердца и сосудов

"Эти обработанные продукты, хотя и вредны для здоровья, часто гораздо более доступны по цене, чем более здоровые продукты, поскольку их можно производить более эффективно. Эмульгирующие E-номера используются в тысячах широко потребляемых пищевых продуктов, что делает их влияние на здоровье очень важным", - говорит врач-нутрициолог Лана Беляева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Недавние исследования показывают, что эмульгаторы могут разрушать кишечные бактерии и усиливать воспаление, потенциально делая людей более восприимчивыми к сердечно-сосудистым проблемам", - поясняет врач-нутрициолог.

"Среди этих эмульгаторов молочный эфир моноглицеридов и диглицеридов жирных кислот (E472b) был связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных заболеваний, тогда как эфир моноглицеридов и диглицеридов жирных кислот лимонной кислоты (E472c) был связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и коронарных заболеваний. сердечное заболевание".

Исследователи, проследившие за группой, состоящей в основном из почти 100 000 женщин, обнаружили, что те, кто потребляет больше E-номеров, чаще страдают от заболеваний сердца или кровеносных сосудов.В исследовании изучалась взаимосвязь между потреблением продуктов с высокой степенью переработки, содержащих эмульгаторы (входящие в группу E-номеров), и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).Некоторые эмульгаторы используются «повсеместно» в обработанных пищевых продуктах, таких как выпечка, торты, мороженое, десерты, шоколад, хлеб, маргарин и готовые блюда, чтобы улучшить их текстуру, вкус и внешний вид, а также продлить срок хранения.В их состав входят целлюлозы, моно- и диглицериды жирных кислот, модифицированные крахмалы, лецитины, каррагинаны – полученные из красных морских водорослей и используемые для загущения пищевых продуктов – фосфаты, камедь и пектины.Их безопасность регулярно оценивается.Ученые настаивают на необходимости дальнейших исследований, но повторяет рекомендации общественного здравоохранения ограничить потребление ультраобработанных продуктов, чтобы оставаться здоровым.Команда намеревалась оценить связь между воздействием эмульгаторов и риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания – состояния, влияющие на кровоток и кровеносные сосуды в сердце и мозге.После среднего наблюдения в течение семи лет исследовательская группа обнаружила, что болееБолее высокий уровень потребления моноглицеридов и диглицеридов жирных кислот (Е471 и Е472) также был связан с более высоким риском всех изученных исходов.Высокое потребление тринатрийфосфата (Е339) также было связано с повышенным риском ишемической болезни сердца. Однако не было обнаружено никаких доказательств связи между другими изученными эмульгаторами и какими-либо сердечно-сосудистыми исходами.Ранее МедикФорум писал о главном симптоме инфаркта.

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