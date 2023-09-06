Кардиолог Крулёв: главный симптом инфаркта миокарда – интенсивная боль с чёткими особенностями

имеет чрезвычайно высокую интенсивность

часто сопровождается страхом смерти

продолжается, в отличие от стенокардии, несколько десятков минут или часы

носит давящий характер

находится в центре грудной клетки

отдает в левую руку

может отдавать в спину, нижнюю челюсть, верхнюю часть живота.

сопровождается одышкой, обильным потом

боль за грудиной,

учащенное сердцебиение,

общая слабость,

затрудненное дыхание

посинение губ

курение,

повышенный уровень холестерина в крови,

гипертония

неправильное питание

сахарный диабет

ожирение

постоянный стресс

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