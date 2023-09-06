Кардиолог Крулёв: главный симптом инфаркта миокарда – интенсивная боль с чёткими особенностями
По словам кардиолога Константина Крулёва, главным симптомом инфаркта миокарда является «интенсивная боль, которая имеет довольно чёткие особенности». Об этих особенностях необходимо знать, чтобы вовремя вызвать скорую помощь.
Боль при инфаркте:
- имеет чрезвычайно высокую интенсивность
- часто сопровождается страхом смерти
- продолжается, в отличие от стенокардии, несколько десятков минут или часы
- носит давящий характер
- находится в центре грудной клетки
- отдает в левую руку
- может отдавать в спину, нижнюю челюсть, верхнюю часть живота.
- сопровождается одышкой, обильным потом
Как развивается инфаркт?
В одном из сосудов сердца растёт атеросклеротическая бляшка. Она необязательно должна быть большой. Если её поверхность плотная, это может быть неопасно, а если изъязвлена, то к ней присоединяется тромб. Тромб перекрывает просвет артерии. Участок сердца, который эта артерия снабжала кислородом, снабжаемый этой артерией, испытывает нехватку кислорода, что и вызывает боль.
Если вовремя восстановить кровоток, жизнеспособность этого участка мышцы восстанавливается, отметил врач в своем блоге.
Как понять что у человека предынфарктное состояние?
- боль за грудиной,
- учащенное сердцебиение,
- общая слабость,
- затрудненное дыхание
- посинение губ
Группа риска:
- курение,
- повышенный уровень холестерина в крови,
- гипертония
- неправильное питание
- сахарный диабет
- ожирение
- постоянный стресс
Повышенный уровень липидов приводит к развитию атеросклероза, на стенках сосудов формируются атеросклеротические бляшки. Атеросклероз значительно повышает риск развития инфарктов и инсультов.
Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.
Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.
Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Константин Крулёв
Медицина
Кардиолог
Оставить комментарий