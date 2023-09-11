Эти 5 продуктов лишают ваш организм железа

"Микроэлемент играет важную роль в формировании клеток и клеточном дыхании. Если мы поглощаем кислород через легкие, гемоглобин связывается с помощью железа и распределяется по крови по всему телу, генерируя энергию в клетках. Таким образом мышцы также снабжаются энергией. Если этот процесс нарушается, мы страдаем", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

По этим симптомам можно распознать дефицит железа

Бледность

Усталость

Заболевания кожи и слизистых оболочек

Недостаток энергии

Снижение роста волос

Ломкие ногти

Дефицит железа: вот почему женщины страдают чаще

"Мы должны помнить об этом, потому что при дефиците железа его обычно приходится замещать лекарствами".

Черный чай и кофе – препятствуют усвоению железа

"Растительные танины препятствуют усвоению железа из пищи. Если вы все еще не можете обойтись без них, вам следует наслаждаться обоими напитками только через два часа после последнего приема пищи", - объясняет врач Андреева.

Цельнозерновые продукты: хитрость делает их лучше

"Маленькая хитрость: если замочить зерно перед едой, содержание фитиновой кислоты уменьшится".

Какао, шоколад и шпинат – препятствуют усвоению железа в кишечнике

Несмотря на то, что вчера вечером вы легли спать вовремя, утром, глядя в зеркало, вы видите только темные круги под глазами?Вы чувствуете себя опустошенным и не знаете почему? Может быть, у вас время от времени кружится голова? Тогда виноват дефицит железа.Тем более, что симптомы разнообразны и не всегда ясны, важно обратиться к врачу. Потому что единственный способ обнаружить дефицит – это анализ крови. Белок ферритин имеет решающее значение. Это считается стандартным измерением количества железа, хранящегося в организме человека.Значения варьируются в зависимости от пола. В 80 процентах случаев страдают женщины. Исследования показывают: от 15 до 20 процентов всех женщин менструального возраста страдают дефицитом железа. Из них 3 процента страдают анемией.Хорошая новость: дефицит железа часто можно предотвратить с помощью правильной диеты. Плохая новость: есть продукты, которые лишают нас железа.Тот факт, что эти двое являются классическими железными грабителями, объясняется наличием танинов.Это особенно актуально для людей, которые уже страдают от дефицита. Все остальные могут продолжать пить с удовольствием.Продукты, содержащие фитиновую кислоту, образуют соединения с железом, которые снижают его всасывание в организме. Вещество содержится в цельнозерновых и соевых продуктах. Но также в кукурузе и рисе.Какао содержит оксалат, который ограничивает всасывание железа в кишечнике. По той же причине это относится и к шпинату.Ранее МедикФорум писал о взаимосвязи сахара и синдрома хронической у сталости.

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