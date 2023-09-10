Врач Демьяновская: если у вас синдром хронической усталости, откажитесь от сахара
Сейчас многие жалуются на синдром хронической усталости (СУХ). Во многом этому поспособствовала пандемия коронавируса.
Синдромом хронической усталости называют заболевание, для которого характерно:
- нескончаемое чувство усталости, упадок сил,
- переутомление, не проходящее после крепкого сна и продолжительного отдыха.
По словам врача Екатерины Демьяновской, СХУ может свидетельствовать о развитии разных патологий. Это может быть:
- анемия,
- нарушение работы щитовидной железы,
- депрессия,
- хронические инфекционные заболевания
- рак.
— Непосредственно синдром хронической усталости развивается после перенесённого инфекционного заболевания, чаще всего вирусного. Специфического лечения для него не разработано. В основе терапии — коррекция образа жизни, — рассказала медик RT.
В поддержании энергии одну из главных ролей играет питание. Заряд бодрости дадут фрукты, содержащие большое количество витаминов. Нежирное мясо, рыба, яйца и молочные продукты насытят белком. Крупы медленной варки обеспечат длительное здоровое насыщение.
— При синдроме хронической усталости особенно важно избегать избытка добавленного сахара в рационе: после резкого прилива энергии от конфеты или кусочка торта наступает спад, и человек может чувствовать себя истощённым, — подчеркнула медик.
Для борьбы с усталостью важно вылечить все хронические заболевания, такие как ринит, синусит, бронхит. Не менее важно наладить психоэмоциональный фон, для чего может понадобится консультация психолога.
Факторы риска развития синдрома хронической усталости:
- неблагоприятные условия проживания или работы
- факторы, ослабляющие общий иммунитет (наркоз, лучевая нагрузка и т. п.)
- постоянный стресс
- непрерывная напряженная работа
- недостаток физнагрузки
- пищевые пристрастия (сладкое, острое и так далее)
- Ощущение утомления, неспособности выполнять какую-либо работу.
- депрессия, раздражительность, апатия.
- головные боли.
- сонливость днем и плохое засыпание вечером.
- озноб, потливость.
- боли в мышцах и в суставах.
- увеличение лимфатических узлов.
- боли и першение в горле.
- частые простудные заболевания.
- снижение памяти, способности концентрировать внимание.
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