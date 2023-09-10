Врач Демьяновская: если у вас синдром хронической усталости, откажитесь от сахара

нескончаемое чувство усталости, упадок сил,

переутомление, не проходящее после крепкого сна и продолжительного отдыха.

анемия,

нарушение работы щитовидной железы,

депрессия,

хронические инфекционные заболевания

рак.

неблагоприятные условия проживания или работы

факторы, ослабляющие общий иммунитет (наркоз, лучевая нагрузка и т. п.)

постоянный стресс

непрерывная напряженная работа

недостаток физнагрузки

пищевые пристрастия (сладкое, острое и так далее)

Ощущение утомления, неспособности выполнять какую-либо работу.

депрессия, раздражительность, апатия.

головные боли.

сонливость днем и плохое засыпание вечером.

озноб, потливость.

боли в мышцах и в суставах.

увеличение лимфатических узлов.

боли и першение в горле.

частые простудные заболевания.

снижение памяти, способности концентрировать внимание.

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