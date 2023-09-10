Врач Демьяновская: если у вас синдром хронической усталости, откажитесь от сахара

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Сейчас многие жалуются на синдром хронической усталости (СУХ). Во многом этому поспособствовала пандемия коронавируса.

Синдромом хронической усталости называют заболевание, для которого характерно:

  • нескончаемое чувство усталости, упадок сил, 
  • переутомление, не проходящее после крепкого сна и продолжительного отдыха. 

По словам врача Екатерины Демьяновской, СХУ может свидетельствовать о развитии разных патологий. Это может быть:

  • анемия, 
  • нарушение работы щитовидной железы, 
  • депрессия, 
  • хронические инфекционные заболевания
  • рак.

Непосредственно синдром хронической усталости развивается после перенесённого инфекционного заболевания, чаще всего вирусного. Специфического лечения для него не разработано. В основе терапии — коррекция образа жизни, — рассказала медик RT.

В поддержании энергии одну из главных ролей играет питание. Заряд бодрости дадут фрукты, содержащие большое количество витаминов. Нежирное мясо, рыба, яйца и молочные продукты насытят белком. Крупы медленной варки обеспечат длительное здоровое насыщение. 

— При синдроме хронической усталости особенно важно избегать избытка добавленного сахара в рационе: после резкого прилива энергии от конфеты или кусочка торта наступает спад, и человек может чувствовать себя истощённым, — подчеркнула медик.

Для борьбы с усталостью важно вылечить все хронические заболевания, такие как ринит, синусит, бронхит. Не менее важно наладить психоэмоциональный фон, для чего может понадобится консультация психолога.

Факторы риска развития синдрома хронической усталости:
  • неблагоприятные условия проживания или работы
  • факторы, ослабляющие общий иммунитет (наркоз, лучевая нагрузка и т. п.)
  • постоянный стресс
  • непрерывная напряженная работа
  • недостаток физнагрузки
  • пищевые пристрастия (сладкое, острое и так далее)
Симптомы:
  • Ощущение утомления, неспособности выполнять какую-либо работу.
  • депрессия, раздражительность, апатия.
  • головные боли.
  • сонливость днем и плохое засыпание вечером.
  • озноб, потливость.
  • боли в мышцах и в суставах.
  • увеличение лимфатических узлов.
  • боли и першение в горле.
  • частые простудные заболевания.
  • снижение памяти, способности концентрировать внимание.

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