"Совы" имеют высокий риск заболеть диабетом - врач

«Хронотип, или циркадные предпочтения, относится к предпочтительному времени сна и бодрствования человека и частично детерминирован генетически, поэтому это может быть затруднительно. изменить. Людям, которые думают, что они «совы», возможно, придется уделять больше внимания своему образу жизни, потому что их вечерний хронотип может повысить риск развития диабета 2 типа», - говорит врач общей практики Завьялов Юрий специально для МедикФорум.

"Также было обнаружено, что "вечерние люди" чаще употребляют алкоголь в больших количествах, придерживаются некачественной диеты, спят меньше часов в сутки, в настоящее время курят, а их вес, ИМТ и показатели физической активности находятся в нездоровом диапазоне", - комментирует исследование Завьялов.

«Если ученые смогут определить причинную связь между хронотипом и диабетом или другими заболеваниями, врачи смогут лучше адаптировать стратегии профилактики для своих пациентов».

Ученые обнаружили, что женщины, которые ложатся спать и поздно просыпаются — обладательницы «вечернего хронотипа» — чаще ведут нездоровый образ жизни, что подвергает их риску развития диабета 2 типа.Исследователи проанализировали данные почти 64 000 женщин. Данные включали данные о привычках сна, диете, весе, индексе массы тела, времени сна, курении, употреблении алкоголя, физической активности и семейном анамнезе диабета.Команда также изучила медицинские записи, чтобы выяснить, есть ли у женщин диабет. Из числа принявших участие в исследовании 11 процентов сообщили о наличии определенного вечернего хронотипа и около 35 процентов сообщили об определенном утреннем хронотипе.Остальные были помечены как промежуточные, то есть они не идентифицировались ни как утренние, ни как вечерние люди. После учета факторов образа жизни вечерний хронотип был связан с увеличением риска развития диабета на 19 процентов.Среди тех, кто вел самый здоровый образ жизни, только шесть процентов имели вечерний хронотип по сравнению с 25 процентами полуночников, которые сообщили о нездоровом образе жизни.Когда мы контролировали нездоровый образ жизни, сильная связь между хронотипом и риском диабета была уменьшена, но все же осталась, а это означает, что факторы образа жизни объясняют заметную долю этого объединения.По мнению исследователей, связь между вечерним хронотипом и риском диабета была сильнее у людей, которые работали в дневную смену, в отличие от работников ночной смены, «предполагая, что более персонализированное планирование работы может быть полезным».Сейчас исследователи планируют изучить генетические причины хронотипа и его связь с болезнями сердца.Ранее МедикФорум писал о высокой утомляемости как признаке рака почки.

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