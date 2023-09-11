Хирург-уролог Гадзиян назвал слабость и утомляемость признаками рака почки

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врач

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян рассказал о симптомах рака почки. Одним из них является слабость.

Рак почки занимает в России третье место по темпам прироста онкологической заболеваемости. Это онкологическое заболевание, при котором происходит злокачественное перерождение почечной ткани.

— Изменяя необходимые процессы внутри органа, рак почки оказывает влияние на работу всего организма. Аномальные клетки поражают правую или левую почку, блокирует ее функции и метастазирует через лимфу и кровь по всему организму, — написал медик в своем блоге.

Он назвал основные симптомы рака почки. Речь идет о:
  • потере аппетита;
  •  снижении массы тела;
  •  проблемах со сном;
  •  слабости;
  •  утомляемости;
  •  боли в пояснице;
  •  уплотнении в животе.

Причины развития рака почки:
  • Генетическая предрасположенность;
  • Малоподвижный образ жизни;
  • Человек ест слишком много жирной, острой, копченой пищи;
  • Курение;
  • Злоупотребление алкоголем;
  • Ожирение;
  • Бесконтрольный прием обезболивающих препаратов. 

Что является первым проявлением рака почки? В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно. Боли, примесь крови в моче и образование в животе встречаются на поздних стадиях.

Как писал «Медикфорум», ранее Гадзиян отмечал, что тревожное ощущение в груди может быть предвестником мгновенной смерти. Это может быть признаком тромбоза. Тромбы могут появиться из-за сидячего образа жизни, вредных привычек, хронических заболеваний.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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Теги : рак почки, слабость
Хирург-уролог Гадзиян назвал слабость и утомляемость признаками рака почки
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