Хирург-уролог Гадзиян назвал слабость и утомляемость признаками рака почки
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян рассказал о симптомах рака почки. Одним из них является слабость.
Рак почки занимает в России третье место по темпам прироста онкологической заболеваемости. Это онкологическое заболевание, при котором происходит злокачественное перерождение почечной ткани.
— Изменяя необходимые процессы внутри органа, рак почки оказывает влияние на работу всего организма. Аномальные клетки поражают правую или левую почку, блокирует ее функции и метастазирует через лимфу и кровь по всему организму, — написал медик в своем блоге.
Он назвал основные симптомы рака почки. Речь идет о:
- потере аппетита;
- снижении массы тела;
- проблемах со сном;
- слабости;
- утомляемости;
- боли в пояснице;
- уплотнении в животе.
Причины развития рака почки:
- Генетическая предрасположенность;
- Малоподвижный образ жизни;
- Человек ест слишком много жирной, острой, копченой пищи;
- Курение;
- Злоупотребление алкоголем;
- Ожирение;
- Бесконтрольный прием обезболивающих препаратов.
Что является первым проявлением рака почки? В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно. Боли, примесь крови в моче и образование в животе встречаются на поздних стадиях.
Как писал «Медикфорум», ранее Гадзиян отмечал, что тревожное ощущение в груди может быть предвестником мгновенной смерти. Это может быть признаком тромбоза. Тромбы могут появиться из-за сидячего образа жизни, вредных привычек, хронических заболеваний.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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