Хирург-уролог Гадзиян назвал слабость и утомляемость признаками рака почки

потере аппетита;

снижении массы тела;

проблемах со сном;

слабости;

утомляемости;

боли в пояснице;

уплотнении в животе.

Генетическая предрасположенность;

Малоподвижный образ жизни;

Человек ест слишком много жирной, острой, копченой пищи;

Курение;

Злоупотребление алкоголем;

Ожирение;

Бесконтрольный прием обезболивающих препаратов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.