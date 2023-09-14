Неправильный диагноз: 4 болезни, которые поздно диагностируются врачами

Неправильный диагноз от врача: 4 болезни, о которых часто забывают

1. Депрессия или психическое заболевание

"Следствием депрессии может быть общее снижение физической работоспособности, проблемы с концентрацией внимания и учащение болей, сексуальная дисфункция, проблемы со сном и даже сердечно-сосудистые нарушения", - говорит врач-терапевт Климовская Елена специально для МедикФорум.

2. Эндометриоз

"Причиной являются доброкачественные опухоли слизистой оболочки матки, растущие за пределами матки и, например, Б. также кровоточит при месячном цикле. Он вызывает боль, хроническое воспаление, образование рубцов в брюшной полости, кровотечение (в том числе в брюшной полости) и сильно зависит от цикла".

3. Болезнь Лайма

"До трети особей вида «обыкновенный лесной козел» являются носителями возбудителя. Чем дольше укус остается незамеченным, тем выше риск заражения. Вот почему стоит тщательно проверять свой организм после посещения леса или даже времяпрепровождения на лугах".

4. Синдром хронической усталости

"До сих пор не ясно, что является причиной этих жалоб. На данный момент выявлены сбои в работе нервной системы, иммунной системы и эндокринной системы, но об основном пусковом механизме есть только предположения. Проблема, упомянутая в начале различения органических и психосоматических жалоб, здесь особенно очевидна".

С точки зренияэто означает, что простое объяснение или распространенное заболевание является более достоверным диагнозом, чем сочетание редких совпадений и особых осложнений.представляет собой ряд психических заболеваний, о которых не говорят из-за социальной стигмы. Почему их часто не признают? Психосоматика означает, что психическое здоровье может оказывать такое влияние на физическое благополучие, что возникают настоящие физические (соматические) симптомы.Любой, кто думает об этом диагнозе только как о плохом настроении, отсутствии мотивации или печали, упускает из виду, насколько широко болезнь влияет на все сферы жизни пострадавших. Кроме того, пациентов приучают обсуждать физические жалобы со своим семейным врачом и игнорировать психологические симптомы.Эндометриоз является одним из наиболее распространенных гинекологических заболеваний, но его часто упускают из виду: им страдают от 10 до 15 процентов всех девочек и женщин или людей с маткой.Заболевшие могут даже стать бесплодными в результате болезни. Эндометриоз вызывает значительный дискомфорт и психологический стресс из-за повторяющихся симптомов. Поскольку степень тяжести заболевания варьируется от человека к человеку, а симптомы сильно различаются, трудно поставить четкий диагноз, основываясь исключительно на анамнезе пациента.Здесь также разнообразие заболеваний вызывает проблемы. Болезнь Лайма — бактериальное заболевание, которое в основном передается клещами. Заражение боррелиями у комаров встречается редко, но неясно, в какой степени этого достаточно для передачи. Заражению клещами способствует длительный процесс питания мелких паразитов, во время которого неоднократно прерывается кровоток и в рану выделяется слюна.Острая инфекция, вызванная боррелиями, проходит несколько стадий, первая из которых имеет наибольшую вероятность обнаружения: у многих из заболевших формируется типичное покраснение в форме мишени (мигрирующая мигрирующая эритема).На данный момент антибиотикотерапия все еще работает хорошо. Но затем возбудитель прячется в организме: например, он может проникать в синовиальную жидкость, нервы, а также спинномозговую жидкость и защищает себя специальной оболочкой, которая делает его практически необнаружимым для иммунной системы.Это малоизвестное, но очень распространенное заболевание: название уже говорит об основном симптоме – хроническом и сильном истощении. Даже небольшое физическое или умственное напряжение может истощить резервы пострадавших и лишить их сил действовать на опережение в течение длительного периода времени.Пострадавшие часто сообщают о попытках интенсивного лечения и реабилитации, основанных на психиатрических диагнозах, прежде чем их симптомы «будут восприниматься всерьез».Ранее МедикФорум писал о пользе льняной каши.

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