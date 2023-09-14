4 удивительных продукта, которые вызывают привыкание

Может ли еда действительно вызывать зависимость?

«Потребление сахара оказывает такое же воздействие, что и кокаин, и меняет настроение, возможно, благодаря его способности вызывать вознаграждение и удовольствие, что приводит к погоне за сахаром», - говорит врач-диетолог Василсиа Пономарева специально для МедикФорум.

"Здесь первое место заняла пицца, за ней следовали шоколад, чипсы, печенье, мороженое и картофель фри. Яблоки, фасоль, морковь и огурцы имели наименьший потенциал привыкания", - комментирует исследование Пономарева.

15 калорий.

3,6 грамма углеводов.

0,5 грамма пищевых волокон.

1,7 грамм сахара.

0,7 грамма белка.

16,4 микрограмма витамина К.

147 миллиграммов калия.

2,8 миллиграмма витамина С.

16 миллиграммов кальция.

Брокколи

Витамин К

Магний

Фосфор

Кальций

Медь

Цинк

Витамин C.





Польза для здоровья фасоли

Вам знакомо чувство, когда вы испытываете тягу к шоколаду, но не можете с ней побороться и в конечном итоге против своей воли тянетесь к шоколаду? Звучит почти как зависимость, не так ли?Исследователи выяснили, какие продукты чаще всего вызывают тягу к еде. Они измерили тяжесть тяги и оценили уровень зависимости с помощьюОфициально «пищевая зависимость» не считается болезнью. Однако исследователи обнаружили, чтоВ исследовании были опрошены 120 студентов и 400 студентов были опрошены об их пищевом поведении. Группа была опрошено по шкале, чтобы позволить опрошенным людям указать степень тяжести их тяги к различным продуктам питания. Удивительно, что ответы участников иногда сильно различаются.Однако неудивительно, что студенты явно выбралиЗатем последовалоУдивительно, но студенты также назвалипродуктами, вызывающими привыкание.Второе исследование отличалось лишь незначительно.Подводя итог, исследования показали, чтоЧто касается "полезных" продуктов, такие как брокколи, огурцы и фасоль, не стоит ими пренебрегать, учитывая их очевидную пользу для здоровья.Питательные вещества, витамины и минералы фасоли приносят значительную пользу для здоровья. Антиоксиданты содержащийся в бобах может помочь уменьшить повреждение клеток, вызванное свободными радикалами. Это снижает риск развития рака, провисания кожи и других признаков старения. В фасоли темного цвета больше этих антиоксидантов.Ранее МедикФорум писал о вреде алкоголя для печени.

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