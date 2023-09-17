Когда следует избегать кофе, если вы хотите хорошо выспаться

«Эффект кофе наиболее выражен в первые несколько часов, поэтому убедитесь, что употребление кофе не влияет на ваш режим сна. Вечернего кофе часто избегают из-за бодрящего эффекта, который кофе оказывает на наш организм, поэтому самое позднее время, когда вам захочется выпить кофе, может быть в 14–15 часов, в зависимости от того, в какое время вы ложитесь спать. Как правило, избегайте кофе за шесть часов до сна, чтобы кофеин не мешал расслабляющим занятиям (например, чтению книги или принятию ванны), которые вы можете сделать, чтобы помочь себе заснуть», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Так существует ли такая вещь, как слишком много кофе?

«Слишком много кофе может быть двумя для некоторых людей или шестью для кого-то другого, поэтому следует следить за тем, как он влияет на организм. Он может вызвать беспокойство, беспокойство, нерегулярное сердцебиение, головные боли и бессонницу».

«Это будет зависеть от человека и от того, чувствуете ли вы чувствительность натощак, следует ли вам есть перед тем, как пить кофе. Порядок того, когда вы пьете кофе в первый раз в день, будет зависеть от вашего распорядка дня».

Кофе может заставить нас чувствовать себя бодрыми, бодрыми и готовыми к новому дню — это основной продукт утреннего распорядка многих людей. Но, выбирая напиток, важно подумать о конце дня.Умеренное потребление кофе может помочь нашему общему благополучию как внутри, так и снаружи, давая нам заряд энергии для поддержки функций мозга, снижая депрессию и плохое настроение, болезни печени, болезни сердца, помогая контролировать вес, поддерживая здоровье кишечника. и даже считается, что это помогает снизить вероятность развития диабета 2 типа.Это связано с тем, что кофе поддерживает стабильность инсулина и регулирует уровень сахара в крови. Он также богат антиоксидантами. Беременные, кормящие грудью или имеющие проблемы со здоровьем люди должны ограничить потребление кофе максимум двумя чашками в день, в противном случаеЕсли вы чувствуете, что вам постоянно нужен кофе, это признак того, что вам нужно сократить его потребление. Если вы часто ходите в туалет, возможно, вам придется сократить перерывы на кофе, поскольку кофе является мочегонным средством. это увеличивает потребность в мочеиспускании и может привести к ощущению обезвоживания, несмотря на умеренное употребление этого напитка в течение дня.Несмотря на то, что употребление кофе имеет свои преимущества, понимание того, когда ваше тело начинает жаждать кофеина и его чрезмерное потребление, может помочь вам сократить количество чашек в день, сколько необходимо. Мониторинг этого может отражать то, как вы себя чувствуете после каждого кофе, поскольку эффект может проявиться через 30 минут и исчезнуть через 12 часов.Когда дело доходит до того, есть или нет перед кофе нет правильного или неправильного.Возможно, вы не сразу завтракаете и чувствуете себя хорошо, выпивая кофе, или вы можете сначала подкрепиться утренним смузи или напитком для здоровья кишечника, а затем позавтракать и выпить кофе после тренировки или утро растягивается, чтобы разбудить ваше тело.В конечном счете, нет ничего хорошего или неправильного в употреблении кофе натощак, если только вы не чувствуете чувствительности.Ранее МедикФорум писал о признаках непереносимости глютена.

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