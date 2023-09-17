Врач-невролог назвал продукты, которые делают нас глупыми и грустными

"Было обнаружено, что употребление продуктов, приготовленных из рафинированных углеводов, отрицательно влияет на когнитивные функции у представителей обоих полов. Потребление продуктов, которые часто имеют высокий гликемический индекс связано со сниженными мозговыми функциями", - говорит врач-невролог Павлов Вячеслав, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Цельные углеводы не подвергаются обработке и содержат клетчатку, которая естественным образом содержится в пище. С другой стороны, рафинированные углеводы считаются «пустыми» калориями, поскольку процесс переработки лишает их почти всей клетчатки, витаминов и минералов".

Рафинированные углеводы также вызывают депрессию

"Рафинированные продукты, такие как белый хлеб, белый рис и газированные напитки, вызывают гормональную реакцию в организме, снижающую уровень сахара в крови. Эта реакция может также вызвать или усугубить изменения настроения, усталость и другие симптомы депрессии".

Группа исследователей изучила взаимосвязь между потреблением рафинированных углеводов и когнитивными способностями в группе из 95 здоровых молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. Из 95 участников 48 были женщинами и 47 мужчинами.Со второй половины 20-го века в западном мире произошла массовая смена диеты, при этом резкое увеличение потребления рафинированных углеводов привело к многочисленным пагубным последствиям для здоровья. Были разработаны промышленные продукты питания с появлением рафинированных продуктов с высокой степенью переработки.Углеводы являются необходимым источником топлива для мозга. Они расщепляются на глюкозу, которая поддерживает общую когнитивную функцию. Однако не все углеводы одинаковы.Примеры рафинированных углеводов включают сухие завтраки, макароны, выпечку, тесто для пиццы, сладкие десерты, белый хлеб и многое другое.Рафинированные углеводы влияют не только на когнитивные функции, но и на психическое здоровье.Команда ученых тщательно изучили данные более чем 70 000 женщин в постменопаузе.Среди данных были уровень депрессии, тип потребляемых углеводов и ГИ продуктов, потребляемых участниками. В исследовании они отметили, что употребление углеводов повышает уровень сахара в крови в разной степени в зависимости от типа потребляемой пищи. Чем более очищен углевод, тем выше его балл по шкале ГИ, которая варьируется от нуля до 100.Исследователи обнаружили, что прогрессивно более высокие показатели пищевого желудочно-кишечного тракта, возникающие из-за потребления добавленного сахара и рафинированных зерновых, были связаны с повышенным риском возникновения новой депрессии у женщин в постменопаузе.Умеренное ожирение, вызванное диетой с высоким содержанием рафинированных углеводов, может способствовать развитию тревожности и депрессивного поведения после стресса.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц для похудения.

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