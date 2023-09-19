Вот что происходит с вашим телом, когда вы бросаете курить
Вы давно задумывались о том, чтобы бросить курить? У нас есть лучшие советы, которые помогут вам быстро распрощаться с сигаретами.
Курение вредно для здоровья – это не новость. Многим людям сложно отказаться от любимой сигареты. Эффект огромен: помимо аспектов здоровья, жизнь без курения также повлияет на вашу психику, внешний вид и кошелек.
Никаких больше сигарет – первая смена через 20 минут
"Изменения в организме происходят уже через 20 минут: пульс и артериальное давление падают до нормальных значений. Всего через двенадцать часов уровень угарного газа в крови падает, а уровень кислорода возвращается к нормальному уровню", - говорит врач-терапевт Арсеньева Элеонора специально для МедикФорум.
Органы благодарят вас за лучшее снабжение кислородом и повышение физической работоспособности.
День без сигарет – так чувствует себя организм
Всего за один день без сигарет риск сердечного приступа немного снижается. Примерно через 48 часов вкусовые и обонятельные нервы начинают восстанавливаться. Вы уже почувствуете запах и вкус лучше.
Если вы бросите курить, ваше кровообращение стабилизируется примерно через две недели-три месяца.
"Особенно вы заметите изменения в легких. За первые несколько месяцев без дыма ваши легкие очистятся, и вы станете дышать заметно дольше – например, при подъеме по лестнице".
Пока, сигарета! Риск рака снижается
Слизь в легких также расщепляется, и через один-девять месяцев вы, скорее всего, будете испытывать все меньше и меньше приступов кашля, одышки и заложенности носовых пазух.
"И сердце тоже вас благодарит: если вы курите, у вас повышен риск ишемической болезни сердца. Через год без курения риск снижается вдвое по сравнению с курильщиком".
Через пять лет риск развития рака полости рта, горла и пищевода также снижается вдвое. По истечении этого периода риск развития рака шейки матки уже не выше, чем у некурящих.
Лучшее кровообращение
Организму требуется десять лет, чтобы вдвое снизить риск смертельного рака легких. Долгое время отречения того стоит! Примерно через 15 лет без курения риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно такой же, как у людей, всегда живших без сигарет.
В конечном итоге ваша психика также скажет вам спасибо за жизнь без курения. Избавиться от никотиновой зависимости означает вести более спокойную жизнь.
"Вы автоматически почувствуете себя свободным и независимым, когда стресс, связанный с необходимостью курить, будет снят".
Что, если я пропущу курение?
У вас наверняка будут моменты, когда вы будете скучать по курению. Перекур на работе особенно полезен, когда хочется на пять минут прочистить голову. Просто все равно выйдите за дверь и осознанно вдохните большую порцию свежего воздуха вместо сигаретного дыма.
Сколько стоит курение
Вы когда-нибудь подсчитывали, сколько денег вы тратите на сигареты в месяц или год? А теперь представьте, что можно купить на эти деньги. Исполните желание, отложив деньги.
Что мне делать, если я набираю вес?
Игнорировать этот аспект не помогает: многие люди, бросающие курить, изначально набирают несколько килограммов. Это не обязательно происходит, но опасность существует. Эффект никотина, подавляющий аппетит, внезапно исчезает, и вы сжигаете меньше калорий в день.
На ранних стадиях отказа от курения у вас может возникнуть тяга к сладкому. Боритесь с этим негативным эффектом. Сосредоточьтесь больше, чем раньше, на здоровом питании и физических упражнениях.
"Без дыма в вашем теле вы быстро заметите, что заниматься становится легче. Занимайтесь спортом и наслаждайтесь свежим воздухом, который проходит через ваши легкие вместо дыма".
Вот что меняет ваш внешний вид, когда вы бросаете курить
Вы заметите положительные изменения в своей внешности. Курение старит кожу.
"Если вы попрощаетесь с сигаретами, ваш цвет лица вскоре станет свежее и ровнее. Волосы и ногти со временем снова становятся сильнее. Желтый оттенок ногтей и зубов также через некоторое время исчезает".
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