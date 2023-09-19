Вот что происходит с вашим телом, когда вы бросаете курить

Никаких больше сигарет – первая смена через 20 минут

"Изменения в организме происходят уже через 20 минут: пульс и артериальное давление падают до нормальных значений. Всего через двенадцать часов уровень угарного газа в крови падает, а уровень кислорода возвращается к нормальному уровню", - говорит врач-терапевт Арсеньева Элеонора специально для МедикФорум.

День без сигарет – так чувствует себя организм

"Особенно вы заметите изменения в легких. За первые несколько месяцев без дыма ваши легкие очистятся, и вы станете дышать заметно дольше – например, при подъеме по лестнице".

Пока, сигарета! Риск рака снижается

"И сердце тоже вас благодарит: если вы курите, у вас повышен риск ишемической болезни сердца. Через год без курения риск снижается вдвое по сравнению с курильщиком".

Лучшее кровообращение

"Вы автоматически почувствуете себя свободным и независимым, когда стресс, связанный с необходимостью курить, будет снят".

Что, если я пропущу курение?

Сколько стоит курение

Что мне делать, если я набираю вес?

"Без дыма в вашем теле вы быстро заметите, что заниматься становится легче. Занимайтесь спортом и наслаждайтесь свежим воздухом, который проходит через ваши легкие вместо дыма".

Вот что меняет ваш внешний вид, когда вы бросаете курить

"Если вы попрощаетесь с сигаретами, ваш цвет лица вскоре станет свежее и ровнее. Волосы и ногти со временем снова становятся сильнее. Желтый оттенок ногтей и зубов также через некоторое время исчезает".

Курение вредно для здоровья – это не новость. Многим людям сложно отказаться от любимой сигареты. Эффект огромен: помимо аспектов здоровья, жизнь без курения также повлияет на вашу психику, внешний вид и кошелек.Органы благодарят вас за лучшее снабжение кислородом и повышение физической работоспособности.Всего за один день без сигарет риск сердечного приступа немного снижается. Примерно через 48 часов вкусовые и обонятельные нервы начинают восстанавливаться. Вы уже почувствуете запах и вкус лучше.Если вы бросите курить, ваше кровообращение стабилизируется примерно через две недели-три месяца.Слизь в легких также расщепляется, и через один-девять месяцев вы, скорее всего, будете испытывать все меньше и меньше приступов кашля, одышки и заложенности носовых пазух.Через пять лет риск развития рака полости рта, горла и пищевода также снижается вдвое. По истечении этого периода риск развития рака шейки матки уже не выше, чем у некурящих.Организму требуется десять лет, чтобы вдвое снизить риск смертельного рака легких. Долгое время отречения того стоит! Примерно через 15 лет без курения риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно такой же, как у людей, всегда живших без сигарет.В конечном итоге ваша психика также скажет вам спасибо за жизнь без курения. Избавиться от никотиновой зависимости означает вести более спокойную жизнь.У вас наверняка будут моменты, когда вы будете скучать по курению. Перекур на работе особенно полезен, когда хочется на пять минут прочистить голову. Просто все равно выйдите за дверь и осознанно вдохните большую порцию свежего воздуха вместо сигаретного дыма.Вы когда-нибудь подсчитывали, сколько денег вы тратите на сигареты в месяц или год? А теперь представьте, что можно купить на эти деньги. Исполните желание, отложив деньги.Игнорировать этот аспект не помогает: многие люди, бросающие курить, изначально набирают несколько килограммов. Это не обязательно происходит, но опасность существует. Эффект никотина, подавляющий аппетит, внезапно исчезает, и вы сжигаете меньше калорий в день.На ранних стадиях отказа от курения у вас может возникнуть тяга к сладкому. Боритесь с этим негативным эффектом. Сосредоточьтесь больше, чем раньше, на здоровом питании и физических упражнениях.Вы заметите положительные изменения в своей внешности. Курение старит кожу.Ранее МедикФорум писал о напитках, которые помогают сжигать жир.

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