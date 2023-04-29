Диетолог Пономарева назвала фвощи и фрукты, которые вызывают скачки сахара в крови
Хотя фрукты и овощи являются одними из самых полезных продуктов, эксперт предупредил, что некоторые их виды могут вызвать скачок уровня сахара в крови.
2 типа разумный выбор диеты является одним из величайших средств защиты от высокого уровня глюкозы в крови. В то время как употребление сладких угощений или алкогольных напитков, очевидно, не означает хороших новостей для вашего уровня, фрукты и овощи могут показаться незаметными.
Некоторые фрукты и овощи могут быть не лучшим выбором для вашего уровня сахара в крови. Некоторые из этих здоровых вариантов имеют высокий гликемический индекс (ГИ), что говорит о том, что они могут привести к высокому уровню глюкозы в крови.
Гликемический индекс объясняет, с какой скоростью ваше тело расщепляет углеводы до глюкозы, при этом продукты оцениваются как низкие, средние или высокие.
«Продукты с высоким ГИ быстро расщепляются, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Люди с диабетом называют резкое повышение уровня сахара в крови «скачками»», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Хотя фрукты и овощи, как правило, имеют низкий ГИ, есть некоторые исключения.
Арбузы, картофель и сухофрукты занимают высокие места в этом рейтинге.
«Продукты с высоким ГИ могут заставить организм вырабатывать всплеск инсулина, чтобы противодействовать быстродействующим углеводам, и частым последствием этого является чувство голода в течение двух-трех часов, из-за чего кому-то может хотеться есть больше. Люди с диабетом должны быть осторожны с продуктами с более высоким ГИ, поскольку их способность организма контролировать уровень глюкозы в крови снижена или отсутствует».
К другим фруктам и овощам с более высоким ГИ относятся: морковь, пастернак, свекла, сладкая кукуруза, бананы, апельсины, манго, виноград и груши.
Ранее МедикФорум писал о пользе утреннего стакана воды.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий