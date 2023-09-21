«Новый вариант «пирола» накопил достаточно много мутаций, хорошо обходит иммунную систему. Заболеваемость им подскочила», - сообщил иммунолог Иван Скороходов порталу E1.ru.

«В основном ковид при легком течении дает те же симптомы, что и ОРВИ», - данное мнение разделяет и врач-иммунолог Николай Крючков.

«При более тяжелом течении симптоматика будет меняться, там уже может быть одышка, тяжелый сухой кашель, резкие боли, головная боль, побледнение носогубного треугольника, выраженная сонливость, граничащая с нарушением сознания. Могут быть и другие симптомы – зависит от того, какую систему наиболее поразил вирус», - объяснил эксперт.

В преддверии сезона бушующих инфекций специалисты рассказали о проявлениях коронавирусной инфекции, заболеваемость которой в России уверенно набирает обороты. Новая версия ковида – это подштамм «пирола», которому присуща высокая заражающая способность.Врач добавил, что новому варианту не свойственны тяжелые формы болезни. По данным Скороходова, сегодня ковид чаще всего протекает подобно обычной ОРВИ, сопровождаясь слабостью, общим недомоганием, повышением температуры, болью в горле, охриплостью голоса, кашлем, а также ощущением заложенности в области груди.Он добавил, что поражение организма коронавирусной инфекцией может также способствовать появлению мышечной и суставной боли, резкой слабости, тошноты, болей в животе. Но в любом случае отличить не слишком тяжелый ковид от сезонных респираторных инфекций простуды или гриппа, можно лишь по анализам, тестам.В то же время, уточнил иммунолог Крючков: тяжелый ковид меняет симптоматику и начинает отличаться от ОРВИ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при приеме витаминов может активизироваться размножение раковых клеток.

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