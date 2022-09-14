Можно ли отличить коронавирус от гриппа?
В своих клинических проявлениях две инфекции – коронавирус и грипп – практически неотличимы, констатировал иммунолог Николай Крючков.
Крючков напомнил в интервью, что сегодня коронавирусная инфекция проявляется в более легкой форме, что сделало ее предельно схожей с традиционными сезонными ОРВИ, простудой и гриппом. Таким образом, заметил он, отличить ковид от гриппа, исходя из клинической картины болезней, практически невозможно.
По словам Крючкова, симптомы гриппа и рядовых вирусных инфекций схожи у большинства.
«Подавляющее большинство случаев коронавируса – легкие, и, соответственно, отличить в этом случае COVID-19 от гриппа невозможно», - сказал иммунолог «Москве 24».
Специалист отметил, что наиболее точно диагностировать заболевание можно посредством лабораторных исследований, тех же ПЦР. Еще один вид проверки – тест на антитела: он позволяет выяснить, чем человек уже переболел.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется заражение доминирующим штаммом коронавируса BA.5.
Николай Крючков
Здоровье
генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук
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