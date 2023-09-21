Врач Зайцев: одну маску можно использовать в течение дня

«Менять медицинские маски каждые два часа необязательно, достаточно использовать одну в течение всего дня», - такова рекомендация специалиста.

«Человек берет чистую маску утром и вечером ее выбрасывает. На следующий день ее не использует», - констатировал медик.

Как часто нужно менять свою маску? В ответах на этот вопрос можно услышат даже рекомендацию о необходимости менять ее каждые два часа. Но врач Зайцев заявил в комментарии Пятому каналу, что одну маску можно использовать в течение целого дня.В то же время, подчеркнул врач Зайцев, после суточного использования маска должна заменяться новой.Зайцев напомнил, что маска носится более яркой стороной наружу. Но даже если человек надевает маску случайно более ярким цветом вовнутрь, она не перестает выполнять свою функцию фильтра, переживать из-за такой путаницы не нужно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как сегодня отливается коронавирусная инфекция от сезонных ОРВИ.

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