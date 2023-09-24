Врач рассказал о ранних признаках деменции, которые проявляются при общении

«Ранние признаки лобно-височной деменции могут привести к изменениям личности. Причина такого поведения в том, что деменция вызывает недостаток социального понимания или осведомленности. Часто пациенты с деменцией могут отпускать неуместные шутки и/или проявлять недостаток такта, но пациенты также могут быть замкнутыми, что может быть для них нехарактерно», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Апатия или нежелание говорить

Изменение личности и настроения (например, депрессия)

Отсутствие сдержанности или отсутствия социального такта.

Навязчивое или повторяющееся поведение (например, навязчивое бритье или собирание предметов)

Необычное вербальное, физическое или сексуальное поведение.

«Постарайтесь как можно скорее выявить триггеры. Например, нарушение распорядка дня может вызвать у человека расстройство. Психообразование для близких может помочь поддержать пациента, что может способствовать развитию отношения принятия».

Несмотря на то, что болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным типом деменции, существуют и другие заболевания головного мозга, такие как лобно-височная деменция. Этот тип деменции, воздействуя на переднюю и боковую части мозга в области висков, может повлиять на ваше поведение, личность и речь.Врач поделился «ранними» признаками, которые могут вызвать тревогу.По мнению эксперта, в социальных ситуациях могут возникнуть первые тревожные сигналы. Люди с заболеванием мозга могут начать делать «бесчувственные» высказывания или шутки или даже думать, что другие «бесчувственны».Врач посоветовала обратиться к врачу общей практики, если вы или кто-то из ваших знакомых страдаете признаками лобно-височной деменции.Как только диагноз подтвердится, постарайтесь относиться ко всему поведению как к форме общения или сообщения. Например, гнев может быть посланием замешательства, страха или боли.Каждый 11 человек старше 65 лет страдает этим заболеванием, и ожидается, что это число будет расти из-за увеличения продолжительности жизни.Распознавание ранних признаков деменции имеет решающее значение для своевременного вмешательства и поддержки. Оставаясь информированными и бдительными, люди и их близкие могут предпринять активные шаги для управления этим заболеванием и поддержания хорошего качества жизни.Ранее МедикФорум писал о пользе отжиманий для здоровья.

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