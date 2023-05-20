Невролог Алехина: внезапная бестактность и холодность - признак лобно-височной деменции

«Причина такого поведения в том, что деменция вызывает недостаток социального понимания или осознания. Часто пациенты с деменцией могут неуместно шутить и/или проявлять бестактность, но пациенты также могут замкнуться в себе, что может быть им не свойственно», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Лобно-височная деменция

Изменения личности и поведения

Проблемы с языками

Проблемы с умственными способностями

Проблемы с памятью.

«Как только диагноз будет подтвержден, постарайтесь относиться ко всему поведению как к форме общения или посланию. Например, гнев может быть сообщением о замешательстве, страхе или боли. Постарайтесь как можно скорее определить триггеры».

Это можетВ качестве альтернативы, человек, страдающий этим типом деменции, может обвинять других в том, что они делают сами.Этот тип слабоумия может начаться в более молодом возрасте; большинству людей диагноз ставится в возрасте от 45 до 65 лет.Также могут быть физические проблемы, такие как медленные или жесткие движения. Хотя единого теста на это состояние не существует, первым шагом является обращение к врачу, если вы обеспокоены.Нарушение режима дня человека может, например, вызвать расстройство. Отвлечение может быть эффективным, если сосредоточиться на том, что человеку нравится, например, на прогулке.Ежедневная рутина также может быть очень эффективной, поскольку создает структуру и предсказуемость.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить давление.

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