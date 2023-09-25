Чувствуете покалывание в конечностях? Врач назвала симптомы и причины полинейропатии
Вы заметили покалывание в конечностях или боретесь с необъяснимой мышечной слабостью? Эти симптомы могут указывать на полиневропатию. Но каковы причины этого нервного заболевания?
Симптомы полинейропатии могут проявляться по-разному в зависимости от тяжести и типа пораженных нервов.
Что такое полинейропатия?
При полиневропатии (часто также называемой «периферической полинейропатией» или «периферической нейропатией» (ПНП)) повреждаются периферические нервы. Это могут быть, например, нервы рук и ног или нервы, иннервирующие внутренние органы.
Наиболее распространенные причины
"Наиболее частыми причинами полиневропатии являются сахарный диабет и злоупотребление алкоголем", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
При диабете постоянно повышенный уровень сахара в крови может повредить нервные клетки. При злоупотреблении алкоголем некоторые продукты распада алкоголя могут напрямую повредить нервы. Кроме того, у алкоголиков скудное и несбалансированное питание может привести к дефициту витамина В12, который очень важен для работы нервной системы.
Помимо диабета и злоупотребления алкоголем, существует множество других возможных причин полиневропатии. К ним относятся, среди прочего:
Другие причины
Помимо диабета и злоупотребления алкоголем, существует множество других возможных причин полиневропатии. К ним относятся, среди прочего:
- Недостаток витамина B12 (например, у веганов или после операции на желудке)
- Болезнь почек
- Заболевания печени
- Нарушения функции щитовидной железы (недостаточная и гиперфункция)
- подагра
- Яды (такие как мышьяк, свинец)
- Химические растворители (например, углеводороды, такие как бензол или трихлорэтен, спирты, такие как метанол)
- некоторые острые инфекционные заболевания, такие как болезнь Лайма, дифтерия, ВИЧ и т. д.
- Синдром Гийена-Барре (аутоиммунное заболевание)
- Болезнь Фабри (врожденная ошибка метаболизма)
- Рак (первым признаком здесь может быть полинейропатия) или в результате химиотерапии.
"Стресс также может играть роль в развитии полиневропатии. В условиях стресса дремлющие вирусы могут снова вырваться наружу – например, вирус Эпштейна-Барра, вирус ветряной оспы (возбудитель опоясывающего лишая) или вирус простого герпеса".
Генетически детерминированная полиневропатия
В редких случаях повреждение нервов детерминировано генетически. Существуют различные врожденные заболевания, связанные с полиневропатией. Сюда входит HMSN (наследственная моторно-сенсорная невропатия), которая имеет несколько подтипов.
Другие врожденные или наследственные полиневропатии включают синдром Шарко-Мари-Тута, атаксию Фридрейха или синдром Луи-Бар.
Расстройства сенсорных нервов
Часто возникающие нарушения сенсорных нервов проявляются ненормальными ощущениями, покалыванием, жжением или колющей болью и онемением.
"Они часто сначала поражают пальцы ног, а при поражении ног могут вызвать проблемы с координацией при ходьбе. У людей с тяжелой полиневропатией часто снижается чувство боли, что может увеличить риск травмы".
Заболевания двигательных нервов
Нарушения двигательных нервов приводят к упадку сил в пораженных мышцах, а в худшем случае — к мышечным судорогам или параличу. При недостаточном или полном отсутствии контроля над мышцами со стороны нервов может произойти потеря мышечной массы (атрофия мышц), которая особенно быстро происходит в мышцах рук и ног.
"На поздней стадии пациенты могут зависеть от механических вспомогательных средств (например, ходунков, инвалидных колясок)".
Вегетативные нервные расстройства
Нарушения вегетативных нервов, контролирующих функцию внутренних органов, могут привести к осложнениям, резко ограничивающим качество жизни.
"К ним относятся, например, нарушения функции желудочно-кишечного тракта и опорожнения мочевого пузыря, а также опасные для жизни осложнения, такие как остановка дыхания или сердечные аритмии".
Алкогольная нейропатия
Алкогольная невропатия — медленно прогрессирующее заболевание, вызывающее преимущественно нервные расстройства ног. Симптомы симметричны и могут включать боль, онемение, сенсорные нарушения, атрофию мышц и выраженную мышечную релаксацию. В тяжелых случаях в области глаз также могут развиваться симптомы полиневропатии, такие как: Б. Зрачковые расстройства и паралич глазных мышц.
Диабетическая полинейропатия
Особой формой полиневропатии является диабетическая полинейропатия, при которой симптомы появляются постепенно и вначале заметны в виде онемения или покалывания в ногах.
"Распространенным побочным эффектом является так называемый «синдром жжения ног» — жгучая боль в ногах".
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