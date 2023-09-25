Чувствуете покалывание в конечностях? Врач назвала симптомы и причины полинейропатии

Вы заметили покалывание в конечностях или боретесь с необъяснимой мышечной слабостью? Эти симптомы могут указывать на полиневропатию. Но каковы причины этого нервного заболевания?

Симптомы полинейропатии могут проявляться по-разному в зависимости от тяжести и типа пораженных нервов.

Что такое полинейропатия?

При полиневропатии (часто также называемой «периферической полинейропатией» или «периферической нейропатией» (ПНП)) повреждаются периферические нервы. Это могут быть, например, нервы рук и ног или нервы, иннервирующие внутренние органы.



Наиболее распространенные причины

"Наиболее частыми причинами полиневропатии являются сахарный диабет и злоупотребление алкоголем", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.





Другие причины

Помимо диабета и злоупотребления алкоголем, существует множество других возможных причин полиневропатии. К ним относятся, среди прочего:

Недостаток витамина B12 (например, у веганов или после операции на желудке)

Болезнь почек

Заболевания печени

Нарушения функции щитовидной железы (недостаточная и гиперфункция)

подагра

Яды (такие как мышьяк, свинец)

Химические растворители (например, углеводороды, такие как бензол или трихлорэтен, спирты, такие как метанол)

некоторые острые инфекционные заболевания, такие как болезнь Лайма, дифтерия, ВИЧ и т. д.

Синдром Гийена-Барре (аутоиммунное заболевание)

Болезнь Фабри (врожденная ошибка метаболизма)

Рак (первым признаком здесь может быть полинейропатия) или в результате химиотерапии. При диабете постоянно повышенный уровень сахара в крови может повредить нервные клетки. При злоупотреблении алкоголем некоторые продукты распада алкоголя могут напрямую повредить нервы. Кроме того, у алкоголиков скудное и несбалансированное питание может привести к дефициту витамина В12, который очень важен для работы нервной системы.Помимо диабета и злоупотребления алкоголем, существует множество других возможных причин полиневропатии. К ним относятся, среди прочего: "Стресс также может играть роль в развитии полиневропатии. В условиях стресса дремлющие вирусы могут снова вырваться наружу – например, вирус Эпштейна-Барра, вирус ветряной оспы (возбудитель опоясывающего лишая) или вирус простого герпеса".

Генетически детерминированная полиневропатия

В редких случаях повреждение нервов детерминировано генетически. Существуют различные врожденные заболевания, связанные с полиневропатией. Сюда входит HMSN (наследственная моторно-сенсорная невропатия), которая имеет несколько подтипов.

Другие врожденные или наследственные полиневропатии включают синдром Шарко-Мари-Тута, атаксию Фридрейха или синдром Луи-Бар.



Расстройства сенсорных нервов

"Они часто сначала поражают пальцы ног, а при поражении ног могут вызвать проблемы с координацией при ходьбе. У людей с тяжелой полиневропатией часто снижается чувство боли, что может увеличить риск травмы".

Заболевания двигательных нервов

"На поздней стадии пациенты могут зависеть от механических вспомогательных средств (например, ходунков, инвалидных колясок)".

Вегетативные нервные расстройства

"К ним относятся, например, нарушения функции желудочно-кишечного тракта и опорожнения мочевого пузыря, а также опасные для жизни осложнения, такие как остановка дыхания или сердечные аритмии".

Алкогольная нейропатия

Диабетическая полинейропатия

"Распространенным побочным эффектом является так называемый «синдром жжения ног» — жгучая боль в ногах".







Часто возникающие нарушения сенсорных нервов проявляются ненормальными ощущениями, покалыванием, жжением или колющей болью и онемением.Нарушения двигательных нервов приводят к упадку сил в пораженных мышцах, а в худшем случае — к мышечным судорогам или параличу. При недостаточном или полном отсутствии контроля над мышцами со стороны нервов может произойти потеря мышечной массы (атрофия мышц), которая особенно быстро происходит в мышцах рук и ног.Нарушения вегетативных нервов, контролирующих функцию внутренних органов, могут привести к осложнениям, резко ограничивающим качество жизни.Алкогольная невропатия — медленно прогрессирующее заболевание, вызывающее преимущественно нервные расстройства ног. Симптомы симметричны и могут включать боль, онемение, сенсорные нарушения, атрофию мышц и выраженную мышечную релаксацию. В тяжелых случаях в области глаз также могут развиваться симптомы полиневропатии, такие как: Б. Зрачковые расстройства и паралич глазных мышц.Особой формой полиневропатии является диабетическая полинейропатия, при которой симптомы появляются постепенно и вначале заметны в виде онемения или покалывания в ногах.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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