Врач Ломова: вялость, кожный зуд и частые синяки возможны при больной печени

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По словам врача-гастроэнтеролога Валерии Ломовой, больная печень часто «заявляет» о себе неочевидными симптомами.

Врач Ломова напомнила в интервью, что печень является органом, лишенным нервных окончаний. По этой причине болезни печени часто протекают и развиваются вплоть до самых критических состояний без боли и дискомфорта в ней. Но вместе с тем из-за нарушений, возникающих в связи с печеночным заболеванием, могут возникать некоторые изменения с организмом, и они как раз часто оказываются неспецифическими признаками патологи.

Например, заметила врач Ломова, при больной печени возможны вялость, кожный зуд и частые синяки.

«На развитие заболеваний печени могут указывать кожный зуд, частые синяки, отеки в совокупности с сонливостью, повышенной утомляемостью, тошнотой и снижением аппетита. Также возможны пигментация ладоней, появление сосудистых звездочек, частые носовые кровотечения, потеря веса или, наоборот, ожирение», - об этом специалистка сообщила, беседуя с «Известиями».

Одним из наиболее узнаваемых симптомов проблем с печенью медик назвала пожелтение кожи и белков глаз – при появлении подобной желтухи нужно обязательно обращаться к врачу, подчеркнула Ломова. Еще на больную печень указывают привкус горечи во рту, потемневшая моча и светлый стул.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что состояние печени может пострадать из-за неправильного приема витаминов.

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Валерия Ломова
Валерия Ломова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : болезни печени, признаки заболевания, Валерия Ломова
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