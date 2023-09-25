Психиатр назвала 4 главных признака, что скоро ваш брак развалится

Четыре предупреждающих знака указывают на развод

1. Токсичная критика

«Когда вы используете слова «никогда» и «всегда», вы комментируете характер человека и не сосредотачиваетесь на реальной проблеме в отношениях», - говорит врач-психиатр Орлова Ольга специально для МедикФорум.

2. Оборона

«Один процент того, на что жалуется ваш партнер, правдив? Если да, то возьмите на себя ответственность – хотя бы за этот один процент».

3. «Препятствование»

4. Презрение

«Если с этим поведением не бороться, с годами оно в конечном итоге перерастет в растущее негодование». Именно здесь особенно важно научиться выражать чувства, а не общаться пассивно-агрессивно. Даже счастливые пары нередко подвергаются критике и занимают оборонительную позицию. Наблюдались даже случайные препятствия. Однако презрение можно увидеть только в парах, чьи отношения были на пути к краху».





Три шага, чтобы спасти ваши отношения

«Ремонт – это важный навык для успеха всех пар».

Назовите свои чувства, например: «Я волнуюсь».

например: «Я волнуюсь». Опишите ситуацию , например: «О том, как мы спорили».

, например: «О том, как мы спорили». Выразите свои потребности, например: «Я бы хотел, чтобы мы нашли способ улучшить наши разговоры».

«Исследования показывают, что люди продвигаются вперед в разговоре только тогда, когда чувствуют, что другая сторона понимает их позицию».

«Все эти мелочи действительно могут складываться».

Ключ к счастливым отношениям – общение.Психиатр назвала четыре проблемы в общении, которые, как говорят, предсказывают вероятность развода с вероятностью 90 процентов — четыре так называемыхЭто еще называется «ядовитой критикой», то есть утверждения, содержащие такие слова, как «всегда» или «никогда».По мнению эксперта, те, кто постоянно обороняется, ищут оправдания вместо того, чтобы брать на себя ответственность за свои действия. Она вызывает однопроцентный тест, чтобы проверить. Это работает следующим образом:По мнению психиатра, «заградитель» — это тот, кто постоянно блокирует разговоры. Например, просто прекратить разговор или даже физически отвернуться от партнера. В такие моменты может случиться так, что один из партнеров перегружен. Тогда перерыв в споре мог бы помочь, но с регулярными «проверками».Закатывание глаз, вздыхание или насмешка – так партнеры проявляют презрение. Сюда также входит сарказм или общая неприязнь к вещам, которые важны для другого человека, — говорит психиатр.Это «самый опасный предсказатель» и считается «убийцей отношений».Замечаете ли вы одну или несколько из этих проблем в общении в своих отношениях? По мнению Орловой, тогда необходимо срочно действовать. Она советует поговорить об этом напрямую с вашим партнером и получить профессиональную помощь, в одиночку или в паре.Особенно важно поставить себя на место своего партнера.Орлова также подчеркивает положительное влияние общественной привязанности на эмоциональную связь между парами. Признательности можно добиться небольшими действиями: например, небольшими заметками по дому, вдумчивыми текстовыми или голосовыми сообщениями.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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