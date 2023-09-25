Онколог Карасев: люди недооценивают влияние стресса на развитие рака

«Многие люди недооценивают роль стресса – одной из главных причин онкологии», - проинформировал медик Telegram.

«люди часто и не задумываются, что сами приближают болезнь своими ежедневными действиями».

Онколог Карасев предупредил, что негативное воздействие стресса на человеческий организм в значительной степени увеличивает его подверженность раку. При этом он отметил, что люди недооценивают влияние стресса на развитие ракаПо словам Карасева, периодические и накапливающиеся негативные эмоции «подкармливают» дефективные клетки, способствуют их аномальному размножению и развитию опухолевых процессов. Особенно уязвимым перед стрессом организм становится при нехватке сна, его недостаток ослабляет иммунную систему.Онколог высказался о том, чтоК таким действиям, добавил он, относятся курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижность и манкирование физическими упражнениями. В частности, при сидячем образе жизни человек рискует «заработать» рак толстой кишки, при курении повышаются шансы пострадать от рака губы, молочной железы, пищеварительной системы, мочевыделительной системы, а также злокачественных опухолей в трахее и шейке матки. Что касается злоупотребления спиртным, у людей с такой привычкой увеличивается вероятность столкнуться с раком в полости рта и горле, пищеводе, кишечнике.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что риск заболеть раком снижается благодаря употреблению жирной рыбы

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