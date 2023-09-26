Нутрициолог рассказал о вреде частого употребления протеиновых батончиков

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Нутрициолог рассказал о вреде частого употребления протеиновых батончиков


Нутрициолог рассказал, что она «никогда» не будет есть.


Хотя здоровая диета полна фруктов, овощей, цельного зерна и белка, полезных веществ может быть слишком много. Большинство из нас потребляют больше белка, чем нам нужно.

«Я никогда не ем протеиновые батончики. Они, как правило, подвергаются высокой степени обработки и содержат множество добавок, полезность которых неизвестна», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Большинству взрослых ежедневно требуется около 0,75 г белка на килограмм веса тела. Чтобы достичь такого уровня белка, вы можете ежедневно съедать две порции мяса, рыбы, орехов или тофу.

«Часто мы едим больше белка, чем рекомендуется. Диета с высоким содержанием мяса связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, некоторых видов рака, а также может сократить вашу жизнь».

Хотя протеиновые батончики далеко не мясистые, лучшие белковые альтернативы включают:
  • Горох
  • Бобы
  • Чечевица.
В соответствии с этим доктор сказал, что более здоровые альтернативы протеиновым батончикам включают орехи, тыквенные семечки или арахисовое масло.

Некоторые протеиновые батончики могут быть калорийными и содержать много добавленного сахара.

Здоровые закуски


Нутрициолог Строков утверждает, что фруктовые и овощные закуски — «всегда лучший выбор»; некоторые рекомендации включают в себя:
  • Йогурт с дольками мандарина
  • Сахарный горошек с нежирным хумусом
  • Пюре из авокадо и вареного яйца
  • Перец и нежирный хумус.
Для тех, у кого мало времени, хорошим выбором могут быть простые рисовые лепешки.

«Если вы покупаете другие закуски с полки, обратите внимание на упаковку и этикетки с указанием пищевой ценности, которые также могут помочь вам сделать более здоровый выбор», — говорит врач.

Каковы побочные эффекты слишком большого количества протеинового порошка?


Как и в большинстве вещей в жизни, можно получить слишком много хорошего. Самая большая проблема с передозировкой белка заключается в том, что это может привести к дисбалансу аминокислот и препятствовать способности организма правильно использовать другие питательные вещества. Это может увеличить риск потери мышечной массы, усталости и слабости.

Исследования показывают, что высокие дозы белка могут увеличить риск повреждения почек. Людям с уже существующими заболеваниями почек или нарушенной функцией почек следует быть особенно осторожными с употреблением протеинового порошка и проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать его.

"Чрезмерное употребление протеинового порошка может также вызвать ряд других побочных эффектов, включая пищеварительный дискомфорт, такой как вздутие живота, газы и запоры, а также повышенный риск обезвоживания, поскольку для переваривания белка и выведения продуктов обмена требуется вода", - объясняет Строков.



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