Нутрициолог рассказал о вреде частого употребления протеиновых батончиков

«Я никогда не ем протеиновые батончики. Они, как правило, подвергаются высокой степени обработки и содержат множество добавок, полезность которых неизвестна», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Часто мы едим больше белка, чем рекомендуется. Диета с высоким содержанием мяса связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, некоторых видов рака, а также может сократить вашу жизнь».

Горох

Бобы

Чечевица.

Здоровые закуски

Йогурт с дольками мандарина

Сахарный горошек с нежирным хумусом

Пюре из авокадо и вареного яйца

Перец и нежирный хумус.

«Если вы покупаете другие закуски с полки, обратите внимание на упаковку и этикетки с указанием пищевой ценности, которые также могут помочь вам сделать более здоровый выбор», — говорит врач.

Каковы побочные эффекты слишком большого количества протеинового порошка?

"Чрезмерное употребление протеинового порошка может также вызвать ряд других побочных эффектов, включая пищеварительный дискомфорт, такой как вздутие живота, газы и запоры, а также повышенный риск обезвоживания, поскольку для переваривания белка и выведения продуктов обмена требуется вода", - объясняет Строков.

Хотя здоровая диета полна фруктов, овощей, цельного зерна и белка, полезных веществ может быть слишком много. Большинство из нас потребляют больше белка, чем нам нужно.Большинству взрослых ежедневно требуется около 0,75 г белка на килограмм веса тела. Чтобы достичь такого уровня белка, вы можете ежедневно съедать две порции мяса, рыбы, орехов или тофу.В соответствии с этим доктор сказал, что более здоровые альтернативы протеиновым батончикам включаютНекоторые протеиновые батончики могут быть калорийными и содержать много добавленного сахара.Нутрициолог Строков утверждает, что фруктовые и овощные закуски — «всегда лучший выбор»; некоторые рекомендации включают в себя:Для тех, у кого мало времени, хорошим выбором могут быть простые рисовые лепешки.Как и в большинстве вещей в жизни, можно получить слишком много хорошего. Самая большая проблема с передозировкой белка заключается в том, что это может привести к дисбалансу аминокислот и препятствовать способности организма правильно использовать другие питательные вещества. Это может увеличить риск потери мышечной массы, усталости и слабости.Исследования показывают, что высокие дозы белка могут увеличить риск повреждения почек. Людям с уже существующими заболеваниями почек или нарушенной функцией почек следует быть особенно осторожными с употреблением протеинового порошка и проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать его.Ранее МедикФорум писал о том, что постоянный голод указывает на проблбемы с щитовидной железой.

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