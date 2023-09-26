Врач Катхурия предупредила о разрушительном действии фруктозы на организм

«Употребление искусственно синтезированной фруктозы приводит к избыточному весу, нарушению работы печени, повышению уровня триглицеридов, мочевой кислоты», – сообщила специалистка «Газете.Ru».

«Употребление некоторых сахарозаменителей возможно, однако следует обращать внимание на рекомендации по допустимому количеству употребления этих веществ».

Врач Катхурия предупредила в интервью о разрушительном действии фруктозы на организм. В виде искусственно созданного подсластителя она при частом употреблении способна провоцировать развитие подрывающих здоровье процессов, нарушений в работе разных органов. По словам Юлии Катхурия, способность этого подсластителя негативно влиять на человеческий организм является доказанным фактом.Также врач напомнила, что другой заменитель сахара – аспартам – хотя и является разрешенным к употреблению (например, той же ВОЗ), тоже оценивается некоторыми учеными как потенциально опасный. В частности, они подозревают, что подсластитель может быть канцерогенным. Эксперт подчеркнула, что при его использовании крайне важно не превышать суточную дозировку.Медик добавила: наиболее безобидный сегодня сахарозаменитель – это стевия. Но ее прием связан с ограничениями, употреблять можно не всем. Резюмируя, Катхурия уточнила:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что обилие сахара в рационе разрушительно действует на сердце.

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