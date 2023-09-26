Вот тревожные признаки, что у вас "жирная печень"

«Жировая болезнь печени, также известная как стеатоз печени, на ранних стадиях часто не вызывает заметных симптомов. Обычно это обнаруживается во время плановых медицинских осмотров или тестов на другие проблемы со здоровьем. Однако есть некоторые признаки и симптомы, которые могут служить сигналом тревоги и побуждать к дальнейшему обследованию со стороны медицинского работника», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Усталость

Дискомфорт в животе

Необъяснимая потеря веса

Увеличенная печень.

«Важно отметить, что эти признаки и симптомы не являются специфичными для жировой болезни печени и могут быть связаны и с другими состояниями здоровья. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов или у вас есть факторы риска жировой болезни печени (например, ожирение, диабет 2 типа или чрезмерное употребление алкоголя), важно проконсультироваться с врачом для тщательного обследования».

Постоянная и усиливающаяся боль в животе

Желтуха

Асцит (вздутие живота и дискомфорт)

Легкие синяки и кровотечения

Путаница и психические изменения

Усталость и слабость

Зудящая кожа

Сосудистые звездочки и изменения кожи

Желудочно-кишечное кровотечение, вызывающее черный, дегтеобразный стул или рвоту с кровью.

«Важно помнить, что не у всех людей с жировой болезнью печени прогрессирует эта поздняя стадия, и многие люди с этим заболеванием могут справиться и даже обратить ее вспять с помощью изменений образа жизни, таких как потеря веса, улучшение диеты и сокращение потребления алкоголя. потребление».





Когда дело доходит до заболеваний, чем раньше вы заметите симптомы, тем скорее вы сможете обратиться за соответствующей поддержкой и лечением.Жировая болезнь печени – одно из таких заболеваний, ранняя диагностика которого потенциально может спасти жизнь. Как следует из названия, это заболевание вызвано накоплением жира в печени. Со временем это может привести к необратимому повреждению печени, оставив ее рубцовой, комковатой и сморщенной.В конечном итоге жировая болезнь печени может прогрессировать до печеночной недостаточности, а также рака.Однако на самых ранних стадиях оно обычно не вызывает симптомов.Диагноз обычно включает в себя сочетание истории болезни, физического осмотра, анализов крови и визуализирующих исследований, таких как УЗИ или компьютерная томография, для оценки состояния печени и исключения других потенциальных причин проблем с печенью.Если жировая болезнь печени прогрессирует до одной из более поздних стадий, например, до цирроза печени, у вас могут возникнуть другие признаки.Жировая болезнь печени может прогрессировать до более запущенных и потенциально серьезных форм, если ее не лечить должным образом. Более поздние стадии заболевания, такие как неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) и цирроз печени, могут проявляться более заметными и тяжелыми симптомами.Если у вас возникли какие-либо симптомы жировой болезни печени, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.Регулярный медицинский мониторинг и раннее вмешательство имеют решающее значение для управления этим заболеванием и предотвращения его прогрессирования в более тяжелые формы.Ранее МедикФорум писал о признаках проблем с щитовидной железой.

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