Диетолог Белюга посоветовала избегать сахара в осеннем рационе

110 Фото: https://unsplash.com/photos/GvoVScughvI
сласти

Диетолог Евгения Белюга: большое количество сахара в осеннем рационе негативно сказывается на иммунной системе.

Диетолог Белюга сообщила в интервью, что с наступлением холодов следует особенно тщательно контролировать количество потребляемого сахара. Посоветовала избегать сахара в осеннем рационе, чтобы повысить устойчивость организма к сезонным инфекциям.

«Употребляя сахар в большом количестве, мы можем нарушить работу нашей иммунной системы, и в таком состоянии противостоять вирусам в период сезонных заболеваний будет сложнее», - объяснила специалистка в беседе с «Газетой.Ru».

Также, напомнила Евгения Белюга, пристрастие к содержащим сахар продуктам часто ведет к лишнему весу и проблемам с метаболизмом, в связи с чем возникает реальная угроза развития инсулинорезистентности и диабета 2-го типа.

Эксперт констатировала, что осенний рацион в целом должен быть как можно тщательнее подобранным, сбалансированным, полезным, содержащим много витаминов и микроэлементов. Это важно для поддержания функций иммунной системы, профилактики ее упадка и слишком слабого здоровья. Белюга порекомендовала обогащать меню сезонными продуктами (например такими как тыква или кабачки), чаще готовить густые овощные супы (супы-пюре) и куриный бульон.

Ранее портал MedikForum.ru писал о  том, что пристрастие к сахару увеличивает риск раковых заболеваний.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Евгения Белюга
Евгения Белюга
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
Читать MedikForum.ru в
Врач Герасимова назвала допустимое количество сахара за день
Ежедневное употребление соков опасно для детей
Диетолог Королева назвала фрукты, способные снижать сахар в крови
Теги : вред сахара, советы диетологов, Евгения Белюга
Врач Арзамасцев: постоянный голод может указывать на диабет и проблемы с щитовидной железой
Кардиолог Фомичева: постоянный стресс и избыток сахара разрушают сердце
Диетолог Белюга посоветовала избегать сахара в осеннем рационе