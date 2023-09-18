Врач Бурнацкая: пожилым людям осенью важно восполнять нехватку кальция и витамина D

«При отсутствии индивидуальных противопоказаний можно добавить в меню продукты, компенсирующие нехватку витамина D, — жирную рыбу, икру, печень трески, говяжью печень, сыры, молочные продукты», - добавила врач в беседе с «Вестями Подмосковья».

Врач Бурнацкая отметила в интервью, что сокращение светового дня, уменьшение солнца и тепла осенью негативно сказывается на иммунитете, и особенно уязвимыми в этом плане являются пожилые люди. Специалистка констатировала, что недостаток солнечного света способствует нехватке витамина D, очень важного для деятельности иммунной системы человеческого организма. Пожилым людям осенью важно восполнять нехватку витамина D, подчеркнула медик. Бурнацкая заявила, что пожилым людям в это время года следует проверить содержание этого витамина в крови и проконсультироваться с врачом о необходимости его приема.Помимо этого, считает медик, в рационе должны присутствовать продукты, богатые кальцием. Дело в том, что нехватка витамина D, которую организм начинает испытывать из-за увеличивающегося дефицита солнечного света, мешает полноценно усваивать кальций. Если в организме становится меньше кальция, возникают проблемы с состоянием волос, кожи, ногтей, зубов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Елена Мескина посоветовала россиянам проверить осенью уровни инсулина и магния в крови.

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