Врач назвал лучший и самый простой способ снизить риск образования тромбов

«Для людей, которые в остальном здоровы и здоровы, лучший и самый простой способ снизить риск ТГВ — это движение. Лучшее движение — это ходьба, которая представляет собой скоординированное движение от стопы к икрам, бедрам и затем к животу (именно так мы эволюционировали). Для тех, кто не умеет ходить, простое движение лодыжки тоже поможет, хотя и не так эффективно, как ходьба», - говорит врач-кардиолог Колобаев Александр специально для МедикФорум.

«Варикозное расширение вен изменяет стенку сосуда, а также изменяет кровоток. Перекачиваемая кровь все равно будет падать обратно к ногам, если есть варикозное расширение вен. Кровь, скапливающаяся в варикозных венах, может сворачиваться, а если она сворачивается, она может достичь глубоких систем и привести к попаданию тромбов в легкие. Следовательно, лечение варикозного расширения вен позволяет эффективно работать накачке, вызванной движением».





Продукты, которые помогают при риске тромбоза





«Они богаты витамином С — антиоксидантом, который помогает укрепить кровеносные сосуды и предотвратить повреждение их стенок. В первую очередь это может снизить риск образования тромбов».

Тромбы могут оказаться как полезными, так и вредными. Гелеобразные комки могут появиться с целью остановить кровотечение. Однако вредные тромбы, образующиеся в венах и артериях, могут увеличить риск сердечных приступов и инсультов.К счастью, простая корректировка образа жизни может снизить риск этого опасного процесса. Вот как движение может снизить риск тромбоза глубоких вен. Тромбоз глубоких вен, или сокращенно ТГВ, означает образование тромбов в венах, обычно в ногах.Причина, по которой движение может быть настолько эффективным средством снижения риска образования тромбов, кроется в кровотоке.Эксперт пояснил, что одна из трех основных причин образования тромбов – это изменение кровотока.Гелеобразные комки имеют тенденцию образовываться, когда кровь застаивается. Однако чем быстрее движется кровь, тем «меньше вероятность» ее свертывания.Чем быстрее вы ходите и чем больше занимаетесь спортом, тем быстрее кровь течет по венам и тем меньше вероятность ее образования тромбов. Таким образом, физические упражнения могут свести к минимуму риск образования тромбов.Однако венозный хирург пояснил, что пациенты с варикозным расширением вен также нуждаются в лечении.Эти популярные фрукты могут снизить риск образования вредных тромбов. Цитрусовые (апельсины, лимоны и грейпфруты), помогают укрепить кровеносные сосуды и предотвратить образование тромбов.Кроме того, цитрусовые содержат флавоноиды — растительные соединения, обладающие противовоспалительными и противосвертывающими свойствами. Эти флавоноиды могут помочь уменьшить воспаление в организме, что также может снизить риск образования тромбов.Ранее МедикФорум писал о том, как избавиться от запаха чеснока.

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