Врач Захарова: признак, когда вы встаете на цыпочки, сигнализирует о наличии тромбов

«Дискомфорт может быть внезапным, но, скорее всего, он будет прогрессировать в течение нескольких часов или суток. Другими характерными признаками образования тромбов в этой области могут быть отек и посинение ноги», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Одышка

Боль в груди.

Продукты, которые снижают риск образования сгустков крови





«Регулярное включение в пищу нескольких зубчиков свежего чеснока или эквивалентного количества чесночного порошка может быть полезным», - советует Захарова.

"Цитрусовые, такие как лимоны, обладают многообещающим противосвертывающим действием", - говорит семейный врач.

Хотя некоторые тромбы могут оказаться полезными и остановить кровотечение, те, которые образуются в венах, также известные как тромбоз глубоких вен, могут быть вредными. Тромбоз глубоких вен, или сокращенно ТГВ, может быть серьезным, когда тромбы, находящиеся в венах, отрываются.Гелеобразные комки могут затем пройти через кровоток и застрять, блокируя кровоток. Это может стать причиной возникновения опасных для жизни проблем, требующих срочной медицинской помощи.К счастью, вставание на цыпочки может помочь выявить неприятные тромбы в ноге, по словам семейного врача.Когда тромбы попадают в глубокие вены, это вызывает воспаление, а также некоторую блокировку кровотока. Таким образом, тревожные признаки и симптомы будут зависеть от того, где образуется тромбоз глубоких вен. Если тромб образовался в голени, то тест на цыпочках может помочь его выявить.Профессор объяснил, что «классическим» симптомом является боль в икре, особенно когда вы пытаетесь встать на цыпочки.Поскольку невылеченные тромбы могут оказаться фатальными, при выявлении этих симптомов вам необходимо обратиться за «неотложной» медицинской помощью.Крайне важно получить медицинскую помощь «как можно скорее», если вы считаете, что у вас есть тромбы в глубоких венах, добавила врач.- скумбрия, форель и сардины, богатая жирными кислотами омега-3, обладает противовоспалительными свойствами.Обладая доказанными антитромбоцитарными и антикоагулянтными свойствами,когда речь идет о защите от гелеобразных сгустков крови.содержит активное соединение под названием куркумин, которое обладает противовоспалительными свойствами. Это улучшает кровоток, предотвращает агрегацию тромбоцитов и снижает риск образования тромбов.Выбор шоколада с высоким содержанием какао (горький или темный шоколад) помогает повысить содержание полезных флавоноидов.Ранее МедикФорум писал о пользе сливы для профилактики анемии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.