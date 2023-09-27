Врач назвал первый симптом рака мочевого пузыря - "поражает 80% пациентов"

«Как и в случае со многими другими видами рака, чем раньше обнаружен рак мочевого пузыря, тем лучше прогноз», - говорит врач-нефролог Боценко Виктор специально для МедикФорум.

«Первым признаком рака мочевого пузыря обычно является гематурия – кровь в моче. Восемьдесят процентов больных раком мочевого пузыря сообщают о наличии крови в моче».

«Иногда моча выглядит ярко-красной, но в других случаях кровь присутствует только в небольших количествах, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, но ее можно обнаружить при анализе мочи с помощью щупа или увидеть под микроскопом в лаборатории. — сказал врач. Обычно гематурия безболезненна, если только она не связана с инфекцией мочевыводящих путей. Вы можете увидеть, что кровь может быть там, когда вы начнете писать в туалет, или она может быть смешана с мочой в унитазе».

Другие симптомы

«Дизурия – чувство жжения при мочеиспускании – может быть, а может и не быть особенностью. Вы можете обнаружить, что вам нужно несколько раз вставать в туалет ночью (никтурия) и/или у вас слабая струя при мочеиспускании».

Когда обратиться к врачу

Рак мочевого пузыря является 11-й по распространенности формой заболевания.Несмотря на это, симптомы могут быть ошибочно приняты за другие, менее серьезные состояния, а это значит, что болезнь может какое-то время оставаться незамеченной.Как и при любом раке, важно как можно скорее выявить любые потенциальные признаки, чтобы обеспечить быстрое лечение.Доктор сообщил, чтоОн объяснил, что искать.Она предупредила, что этот симптом часто ошибочно связывают с инфекцией мочевыводящих путей (ИМП), которая является относительно распространенной инфекцией любой части мочевыводящих путей.К сожалению, рак мочевого пузыря можно не заметить и принять за ИМВП. По данным недавнего опроса 2023 года, у 57 процентов пациентов изначально было диагностировано другое заболевание.Тридцати девяти процентам пациентов изначально был поставлен диагноз ИМП. У 28 процентов пациентов диагноз ИМП привел к поздней диагностике рака мочевого пузыря.Могут присутствовать и другие симптомы, такие как частая потребность в туалете, позывы к мочеиспусканию, внезапная потребность в туалете и трудности с его удержанием.Если болезнь распространяется, она также может вызвать дополнительные симптомы.По мере прогрессирования рака он может вызывать другие симптомы, такие как усталость и вялость, боли в нижней части живота, боли в спине, боли в костях, потеря аппетита, потеря веса, желтуха и отеки ступней и ног.Если рак мочевого пузыря распространится на легкие, это может вызвать боль в груди и одышку.Вам следует обратиться к своему терапевту, если у вас есть какие-либо симптомы, указывающие на рак мочевого пузыря. У большинства людей с любым из этих симптомов не будет рака мочевого пузыря – поэтому важно взглянуть на это со стороны. Но если у вас есть такие симптомы, как кровь в моче, не оставляйте это – обратитесь к терапевту.Ранее МедикФорум писал о том, как избавиться от неприятного запаха чеснока.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.