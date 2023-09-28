Роспотребнадзор: при заболевании ОРВИ принимать лекарство важно в первые два дня

«По данным Всемирной организации здравоохранения, до пяти миллионов человек ежегодно переносят грипп в тяжелой форме. Вакцинация – лучшее средство для того, чтобы не попасть в их число», - заявила глава ведомства Анна Попова.

«Специалисты советуют обратить внимание на противовирусные препараты широкого спектра действия, которые можно принимать и для профилактики заражения после контакта с заболевшим, и при первых симптомах заболевания», - рассказал «Ридус».

По данным Роспотребнадзора, в России уже отмечается стабильный рост числа людей, заболевающих коронавирусной инфекцией. В свою очередь, эпидемиологи (НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций) прогнозируют в текущем сезоне высокую активность гриппа и риносинцитиального вируса – от вызываемых ими ОРВИ пострадает множество россиян.Представители Роспотребнадзора констатировали, что одним из наиболее действенных способов избежать респираторных инфекций является вакцинация, и посоветовали россиянам сделать прививки.Что касается медикаментозного лечения, то для терапии ОРВИ можно использовать противовирусные препараты. Но эксперты обращают внимание: при заболевании ОРВИ принимать лекарство важно в первые два дня возникшего недомогания – это способствует облегчению состояния заболевшего человека, препятствует развитию серьезных осложнений, помогает сократить период плохого самочувствия.Портал проинформировал, что Минздрав РФ официально рекомендует для борьбы с вирусами гриппа и COVID-19 умифеновир. В частности, на его основе был разработан такой препарат как «Арбидол».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Татьяной Шаповаленко были названы распространенные ошибки в лечении простуды.

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