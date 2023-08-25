Нутрициолог Строков: эти 7 продуктов помогают бороться с постоянной усталостью

1. Семена тыквы

"Семена тыквы хорошо помогают против постоянной усталости, поскольку содержат много полезных питательных веществ", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

2. Авокадо

"Зеленый суперпродукт также богат питательными веществами, в том числе белком, который обеспечивает длительный заряд энергии", - утверждает нутрициолог.

3. Бананы

4. Жирная рыба

"Жирная рыба также обеспечивает более здоровую красивую кожу".

5. Орехи и семена

"Орехи и семена приносят различную пользу для здоровья: они полезны для кожи, поддерживают здоровье сердца и при необходимости обеспечивают заряд энергии", - поясняет Строков.

6. Темный шоколад

7. Яйца

"Белок и витамины группы B обеспечивают постоянный источник энергии в течение дня".

Поиск хорошего баланса между работой, друзьями, физическими упражнениями и отдыхом может вызвать стресс. Занятие, на котором большинство людей в первую очередь стараются сэкономить время: сон. В результате все больше и больше людей страдают от постоянной усталости. Но прежде чем вы потянетесь за следующим кофе, стоит попробовать некоторые продукты.К ним относятся высококачественные белки, жирные кислоты омега-3, витамины B1, B2, B5 и B6, а также такие минералы, как марганец, медь, железо, магний и фосфор. Все они поддерживают друг друга в работе, укрепляют иммунную систему и отдают много энергии.Авокадо — это не просто хороший источник полезных жиров, которые надолго сохранят чувство сытости.Бананы содержат калий и углеводы, поэтому вы получаете достаточно энергии. Поскольку бананы также богаты витаминами, минералами и клетчаткой, их обязательно следует включать в свой рацион.Лосось и другая особо жирная рыба богаты жирными кислотами омега-3.жирной рыбы помогает бороться с воспалением, а воспаление может вызвать усталость.Употребление рыбы несколько раз в неделю не только обеспечит вас энергией, необходимой, когда вы устали, но и поможет предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.Смесь орехов и семян богата полезными жирами и белками, что делает ее хорошим выбором для высокоэнергетического перекуса.Кроме того, орехи прекрасно утоляют голод, не вызывая скачков уровня сахара в крови. Это позволяет избежать переедание, за которым часто следует чувство усталости.Темный шоколад содержит теобромин — вещество, которое, по мнению экспертов, обеспечивает прилив энергии: теобромин обеспечивает энергию без последующего спада, который известен, например, из-за кофеина.Однако важно выбирать качественные сорта шоколада, с содержанием какао не менее 70%.Вареные, жареные, сваренные вкрутую – как бы вы ни любили яйца, в них много преимуществ против усталости.Ранее МедикФорум писал о том, почему арбуз вреден для людей почечной недостаточностью.

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