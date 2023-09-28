Врач Зайцев указал на правильные препараты для лечения сухого и влажного кашля

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/the-man-coughed-and-put-his-hand-over-his-mouth-and-sat-down-on-the-bed_10317073.htm#query=cough&position=39&from_view=search&track=sph
кашель

Врач Андрей Зайцев: препараты для лечения кашля подбираются в зависимости от того, отходит мокрота или нет.

Врач Зайцев проинформировал в интервью aif.ru:

«Средства от влажного кашля обычно неэффективны при сухом кашле и наоборот».

Эксперт указал на правильные препараты для лечения сухого и влажного кашля.

Стоптуссивные (противокашлевые). Средства этой группы используются, чтобы облегчить состояние человека при приступах сухого, то есть без отделения мокроты кашля. Такие препараты купируют сам кашлевой рефлекс. Применять их в случае кашля с мокротой нельзя, это чревато развитием опасных осложнений.

Мукоактивные. Такие препараты назначаются пациентам с влажным кашлем, они помогают организму эффективнее освобождать бронхи и дыхательные пути от слизи. Зайцев добавил, что влажный кашель при ОРВИ возникает обычно на третий-пятый день болезни, и в этот период можно начинать применять мукоактивные препараты. Медик напомнил, что кашель с отхождением мокроты может наблюдаться при обострении бронхитов и пневмонии.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда лучше всего принимать лекарства при заболевании ОРВИ.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Зайцев
Андрей Зайцев
Здоровье
заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Пульмонолог Малявин назвал отличия в лечении влажного и сухого кашля
Отоларинголог рассказал о кашле как сигнале заболевания
Врач рассказала, как лечить влажный кашель
Теги : лечение кашля, советы врачей, Андрей Зайцев
Врач Зайцев указал на правильные препараты для лечения сухого и влажного кашля
Врач Афонина: мешать похудению могут проблемы с щитовидной железой
Врач Корнилова: сокращение сахара и мучных изделий улучшает микрофлору кишечника