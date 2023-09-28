Врач Зайцев указал на правильные препараты для лечения сухого и влажного кашля

«Средства от влажного кашля обычно неэффективны при сухом кашле и наоборот».

Врач Зайцев проинформировал в интервью aif.ru:Эксперт указал на правильные препараты для лечения сухого и влажного кашля.Средства этой группы используются, чтобы облегчить состояние человека при приступах сухого, то есть без отделения мокроты кашля. Такие препараты купируют сам кашлевой рефлекс. Применять их в случае кашля с мокротой нельзя, это чревато развитием опасных осложнений.Такие препараты назначаются пациентам с влажным кашлем, они помогают организму эффективнее освобождать бронхи и дыхательные пути от слизи. Зайцев добавил, что влажный кашель при ОРВИ возникает обычно на третий-пятый день болезни, и в этот период можно начинать применять мукоактивные препараты. Медик напомнил, что кашель с отхождением мокроты может наблюдаться при обострении бронхитов и пневмонии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда лучше всего принимать лекарства при заболевании ОРВИ.

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