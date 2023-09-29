Кофе, энергетические напитки и газировка: популярные напитки повышают риск выпадения волос

Вот как прошло исследование выпадения волос у мужчин

Слишком много сахара: есть риск выпадения волос

"Результаты исследования показывают, что выпадение волос затронуло почти треть всех мужчин, которые употребляли один или несколько сладких напитков в день. К ним относятся безалкогольные напитки, энергетические напитки или даже утренний кофе с сахаром", - говорит врач-трихолог Олег Спиридонов комментируя исследование специально для МедикФорум.

Вот что делает с организмом передозировка сахара

"Сахар оказывает воздействие на кожу. Сахар приводит клетки кожи в состояние, напоминающее воспаление. Это можно узнать, в том числе, по лицу по видимым прыщам или расширенным порам".

Не только напитки вызывают выпадение волос

"В отличие от генетических или связанных с болезнями причин, эти влияния в значительной степени можно взять под контроль".

Баланс – это ключ к успеху

"Секрет здесь в том, чтобы сосредоточиться на сбалансированной диете и здоровом образе жизни".

Густые, здоровые волосы – и желательно как можно дольше. К сожалению, не всем людям посчастливилось на протяжении всей жизни иметь на голове густую шевелюру.Существует большая склонность к выпадению волос, особенно среди мужчин. Исследователи выяснили, что может вызвать выпадение волос и как можно снизить риск.В исследование было изучено выпадение волос у мужчин. Около 1000 мужчин приняли участие в опросе об их привычках в еде и питье, а также о состоянии их волос. В ходе оценки исследователи сосредоточились на связи между структурой волос и потреблением сладких напитков.Мужчины, которые обычно избегали этих напитков, на 42 процента реже страдали от выпадения волос.Но не только кожа на лице показывает, что сахар делает с организмом, но и кожа головы. Последствия — тусклые, тонкие или ломкие волосы, а это, в свою очередь, способствует их выпадению.Конечно, участники исследования употребляли не только сладкие напитки. Следовательно, жидкости не могут быть единственной причиной выпадения волос. Внешние воздействия на организм, такие как неправильное питание или, также могут стать причиной выпадения волос.Время от времени тянуться к сладкому напитку — это нормально. Однако следует быть осторожным и не употреблять его слишком регулярно. Если вы также избегаете промышленного сахара в своем рационе, снижается риск избытка сахара в организме и риск выпадения волос, связанного с сахаром.Алкоголь также может способствовать выпадению волос. Следует сократить потребление до возможного минимума.Ранее МедикФорум писал о о разрушительном действии фруктозы на организм.

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