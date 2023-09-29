Врач Карасев: признаки рака поджелудочной железы могут возникнуть за два года до его выявления

«На данный момент мы точно знаем, что есть дисбаланс, который приводит к снижению иммунитета, вызывает рак и даже влияет на наше настроение», - поделился медик в Telegram.

Происходит резкое похудение, которого сам человек не добивается, его питание и образ жизни остаются прежними.

В крови возрастает содержание сахара, хотя диабет отсутствует.

«Поджелудочная влияет не только на пищеварение, но и на контроль инсулина», - напомнил Карасев.

Врач Королев рассказал о том, что научные исследования обнаруживают связь между склонностью человека к раку и его иммунитетом.Также врач прокомментировал данные, полученные учеными из Оксфордкого университета и Университета Суррея, относящиеся к диагностике рака поджелудочной железы. Данное заболевание считается одним из наиболее трудно диагностируемых видов рака (на ранней стадии), но есть основания считать, что его ранние признаки могут проявиться за два года до выявления.В качестве таких предвещающих признаков рака поджелудочной железы могут возникнуть следующие изменения.Врач добавил, что на подверженность раку может влиять состояние кишечника. Он заявил, что почти 90 процентов возникающих в организме болезней ассоциируются именно с дисбалансом кишечной микробиоты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает улучшить состояние кишечной микрофлоры.

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