Врач Корнилова: сокращение сахара и мучных изделий улучшает микрофлору кишечника

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Врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова: плохая кишечная микрофлора вызывает проблемы с усвоением клетчатки.

Врач Корнилова напомнила в интервью, что для хорошего здоровья человеку важно иметь сбалансированную, насыщенную хорошими бактериями кишечную микрофлору.

«Нужно бороться с плохой микрофлорой, так как ее избыток ухудшает переносимость клетчатки и в целом негативно отражается на здоровье», - поделилась специалистка с «АиФ».

Корнилова проинформировала, что улучшить микрофлору кишечника помогает включение в рацион кисломолочных продуктов, сталирующих рост полезных бактерий. В свою очередь, для избавления от вредных микроорганизмов следует минимизировать присутствие в рационе пищи, богатой добавленным сахаром и простыми углеводами, По словам Корниловой,

«необходимо уменьшить по­требление добавленного сахара, хлебобулочных изделий, сладостей, белого риса, макарон и картофеля».

Также в питании должно быть как можно меньше продуктов, содержащих консерванты. Кроме того, для восстановления здоровой флоры в кишечнике врачом могут быть назначены лекарства, в составе которых имеются живые бактерии.
 
Специалистка добавила, что без здоровой кишечной микрофлоры организм не сможет усваивать клетчатку, важную для сохранения здоровья кишечника и защиты от развития колоректального рака.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-гастроэнтерологом Андреем Харитоновым были разоблачены некоторые мифы, связанные с питанием.

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Вероника Корнилова
Вероника Корнилова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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Теги : микрофлора кишечника, здоровье кишечника, Вероника Корнилова
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