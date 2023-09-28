Врач Корнилова: сокращение сахара и мучных изделий улучшает микрофлору кишечника

«Нужно бороться с плохой микрофлорой, так как ее избыток ухудшает переносимость клетчатки и в целом негативно отражается на здоровье», - поделилась специалистка с «АиФ».

«необходимо уменьшить по­требление добавленного сахара, хлебобулочных изделий, сладостей, белого риса, макарон и картофеля».

Врач Корнилова напомнила в интервью, что для хорошего здоровья человеку важно иметь сбалансированную, насыщенную хорошими бактериями кишечную микрофлору.Корнилова проинформировала, что улучшить микрофлору кишечника помогает включение в рацион кисломолочных продуктов, сталирующих рост полезных бактерий. В свою очередь, для избавления от вредных микроорганизмов следует минимизировать присутствие в рационе пищи, богатой добавленным сахаром и простыми углеводами, По словам Корниловой,Также в питании должно быть как можно меньше продуктов, содержащих консерванты. Кроме того, для восстановления здоровой флоры в кишечнике врачом могут быть назначены лекарства, в составе которых имеются живые бактерии.Специалистка добавила, что без здоровой кишечной микрофлоры организм не сможет усваивать клетчатку, важную для сохранения здоровья кишечника и защиты от развития колоректального рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-гастроэнтерологом Андреем Харитоновым были разоблачены некоторые мифы, связанные с питанием

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