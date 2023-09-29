Вылечить рак аспирином: онколог рассказал о перспективах необычной терапии

Как аспирин может действовать против рака?

«Молекулярные механизмы того, как аспирин может это сделать, до сих пор в значительной степени неизвестны», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Воспаление увеличивает риск развития некоторых видов рака. Идея очевидна: противовоспалительные препараты например, использование аспирина для профилактики рака. Однако врачи и ученые призывают к осторожности».

«Это не чудодейственное средство. Есть прецеденты, когда это работало, но при применении крайне высокий дох. Но также есть пациенты, для которых это не сработало вообще или только частично».

Каков современный научный статус?

«Ученые пришли к выводу, что люди, регулярно принимавшие аспирин в течение нескольких лет, реже заболевают раком толстой кишки».

Победить эту серьезную болезнь с помощью такого обычного лекарства – это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Потому что если бы аспирин, который миллионы немцев принимают от головной боли, действительно мог вылечить рак – тогда это уже было бы широко известно, не так ли? Ответ на этот вопрос сложен.Идея терапии аспирином заключается в следующем:До сих пор основное внимание уделялось профилактике рака. Вопрос о том, может ли аспирин замедлить распространение уже развившегося рака и тем самым поддержать лечение, изучен гораздо хуже.В целом следует различать профилактический эффект аспирина и терапевтический эффект.Механизм действия аспирина на развитие рака еще не до конца понятен. Однако хорошо известны побочные эффекты, особенно при длительном приеме, который необходим для предотвращения рака. Вот почему аспирин и родственные ему лекарства не одобрены для профилактики рака.Кроме того, в настоящее время доступны данные преимущественно о профилактике рака толстой кишки. Влияние аспирина на другие виды рака изучено гораздо хуже. Кроме того, обмен веществ сильно варьируется от человека к человеку, и лекарства не действуют одинаково для всех.В описанной выше практике аспирин используется не для профилактики, а в качестве терапии.Есть несколько исследований, которые, по крайней мере, предполагают, что аспирин обладает противораковым действием. Однако до сих пор проводились только «доклинические исследования».Пока проведены только— никаких клинических исследований., данные представляют собой лишь случайную находку.Ранее МедикФорум писал о разрушительно действии глюкозы на организм.

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