Кардиолог Конев: сильная свертываемость крови говорит о склонности к инсульту

«Гипертензия часто сопровождается головными болями в затылочной области, неприятными ощущениями в области сердца, но многие не обращают на это внимания», - пояснил Конев, беседуя с «Радио 1».

Кардиолог Конев проинформировал: о склонности к инсульту могут говорить колебания артериального давления. Такие колебания часто возникают на фоне имеющейся гипертензии (повышенного артериального давления).Кроме того, о склонности к инсульту говорит сильная свертываемость крови. У людей с такой особенностью повышается риск формирования тромбов и проблем с кровообращением мозга и сердца. Конев посоветовал тем, в чьей семье уже были случаи сердечной или мозговой ишемии, обратиться к врачу и проверить кровь. При ее склонности к сгущению необходимо принимать меры, не допускающие появления тромбоза.Кардиолог добавил, что вероятность инсульта увеличивается и в тех случаях, когда в сосудах появляются бляшки – образования из жиров и кальция, заполняющие собой сосудистые полости и мешающие нормальному кровообращению. Конев предупредил, что бляшки обычно формируются у людей с высоким холестерином в крови, нарушениями липидного обмена, ожирением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки л людей разрушительно влияют на состояние сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.