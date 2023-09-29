Кардиолог Конев: сильная свертываемость крови говорит о склонности к инсульту

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головной мозг

По словам кардиолога Юрия Конева, подверженность человека инсульту определяется тремя факторами, один из них связан с повышенной свертываемостью крови.

Кардиолог Конев проинформировал: о склонности к  инсульту могут говорить колебания артериального давления. Такие колебания часто возникают на фоне имеющейся гипертензии (повышенного артериального давления).

«Гипертензия часто сопровождается головными болями в затылочной области, неприятными ощущениями в области сердца, но многие не обращают на это внимания», - пояснил Конев, беседуя с «Радио 1».

Кроме того, о склонности к инсульту говорит сильная свертываемость крови. У людей с такой особенностью повышается риск формирования тромбов и проблем с кровообращением мозга и сердца. Конев посоветовал тем, в чьей семье уже были случаи сердечной или мозговой ишемии, обратиться к врачу и проверить кровь. При ее склонности к сгущению необходимо принимать меры, не допускающие появления тромбоза.

Кардиолог добавил, что вероятность инсульта увеличивается и в тех случаях, когда в сосудах появляются бляшки – образования из жиров и кальция, заполняющие собой сосудистые полости и мешающие нормальному кровообращению. Конев предупредил, что бляшки обычно формируются у людей с высоким холестерином в крови, нарушениями липидного обмена, ожирением.

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Юрий Конев
Юрий Конев
Здоровье
врач-кардиолог
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Теги : риск инсульта, проблемы со здоровьем, Юрий Конев
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