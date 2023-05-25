Кардиолог Конев: при повышении артериального давления помогает отказ от нагрузок

«Очень часто наследственно-конституциональная гипотония переходит в гипертонию», - сообщил эксперт.

«Если исходное давление было 90/60, то120/80 – это уже гипертензия», - предупредил Юрий Конев.

«В такой ситуации следует избегать физических и эмоциональных нагрузок», - подчеркнул кардиолог.

Прилечь (тело должно находиться в горизонтальном положении), постараться расслабиться.

Выпить неторопливыми глотками стакан воды.

Юрий Конев рассказал, что женщины нередко бывают склонны к наследственно-конституциональной гипотонии – с юности и до определенного возраста их артериальное давление остается пониженным. Но во время менопаузы в их организме происходят существенные изменения, которые могут привести к повышению давления. Причем у гипотоников оно повышается до цифр, не считающихся опасными (например, до параметра 120 на 80).Кардиолог Конев отметил, что многие врачи не знают об этой особенности и воспринимают как нормальное давление, которое на самом деле является повышенным для организма, существовавшего раньше с гипотонией.Кардиолог обрати внимание на то, что специфических препаратов для терапии подобной гипертонии не существует, тогда как обычные медикаменты помогают слабо. Беседуя с «Pravda.Ru», врач Конев проинформировал , что одним из способов помочь при повышении артериального давления является немедленный отказ от любых нагрузок.Также медик поделился двумя советами о самопомощи:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом Вячеславом Колиевым были названы нетипичные болевые ощущения, возникающие при инфаркте.

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