Кардиолог Конев: при повышении артериального давления помогает отказ от нагрузок

0 Фото: https://unsplash.com/photos/QTH2xmoJ_p0
измерение давления

Кардиолог Юрий Конев: с возрастом у женщин с гипотонией артериальное давление может стать повышенным.

Юрий Конев рассказал, что женщины нередко бывают склонны к наследственно-конституциональной гипотонии – с юности и до определенного возраста их артериальное давление остается пониженным. Но во время менопаузы в их организме происходят существенные изменения, которые могут привести к повышению давления. Причем у гипотоников оно повышается до цифр, не считающихся опасными (например, до параметра 120 на 80).

«Очень часто наследственно-конституциональная гипотония переходит в гипертонию», - сообщил эксперт.

Кардиолог Конев отметил, что многие врачи не знают об этой особенности и воспринимают как нормальное давление, которое на самом деле является повышенным для организма, существовавшего раньше с гипотонией.

Кардиолог рассказал об опасности, которую таит ранняя весна


«Если исходное давление было 90/60, то120/80 – это уже гипертензия», - предупредил Юрий Конев.

Кардиолог обрати внимание на то, что специфических препаратов для терапии подобной гипертонии не существует, тогда как обычные медикаменты помогают слабо. Беседуя с «Pravda.Ru», врач Конев проинформировал, что одним из способов помочь при повышении артериального давления является немедленный отказ от любых нагрузок.

Кардиолог Конев: что можно сделать для своей защиты от гипертонии


«В такой ситуации следует избегать физических и эмоциональных нагрузок», - подчеркнул кардиолог.

Также медик поделился двумя советами о самопомощи:
  • Прилечь (тело должно находиться в горизонтальном положении), постараться расслабиться.
  • Выпить неторопливыми глотками стакан воды.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом Вячеславом Колиевым были названы нетипичные болевые ощущения, возникающие при инфаркте.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Юрий Конев
Юрий Конев
Здоровье
врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Юрий Конев назвал ежедневное количество шагов, важное для долголетия
Кардиолог Василий Петров: гипотоники могут не заметить своей гипертонии
Кардиолог Конев назвал причины инсульта в молодом возрасте
Теги : повышенное артериальное давление, первая помощь, Юрий Конев