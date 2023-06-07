Кардиолог Конев назвал частую причину внезапных смертей

«Большая часть тех самых внезапных смертей тоже может быть связана с тем, что человек не знает своего артериального давления, и если оно повышенное у него, то нужно принимать соответствующие меры», - поделился медик с Pravda.Ru.

Кардиолог Конев сообщил в интервью, что для российских граждан актуальна проблема недиагностированной гипертонии. По словам врача, данное заболевание может протекать бессимптомно, и многие люди не подозревают, что их давление является повышенным.Подобное незнание, мешающее начать необходимую терапию, кардиолог Конев назвал частой причиной внезапных смертей.Юрий Конев порекомендовал россиянам 40-45 лет обзаводиться тонометрами и время от времени производить измерение давления. По данным кардиолога, гипертония сегодня имеется у каждого второго россиянина.Врач подчеркнул, что не стоит недооценивать опасность повышенного давления. Последствиями гипертонии являются тяжелые состояния из разряда сосудистых катастроф, делающие человека инвалидом. Одним из них является инсульт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что регулярный прием свекольного сока эффективно снижает риск сердечного приступа.

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