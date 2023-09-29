Врач Напалков посоветовал начать проверять уровень холестерина после 40 лет

«Если пациент не сдаст анализ, он никогда не узнает о высоком уровне холестерина, потому что он «не болит» и никаким образом о себе не заявляет», - сказал медик, беседуя с «Газетой.Ru».

«Поэтому чем меньше холестерина в крови, тем ниже риск инфаркта миокарда», - заключил эксперт.

Врач Напалков напомнил в интервью, что определить повышенный уровень холестерина эффективнее всего одним способом – путем соответствующего анализа крови.Напалков посоветовал начать регулярно проверять уровень холестерина после 40 лет – делать это по словам врача следует хотя бы один раз в году. Специалист предупредил, что при повышенном содержании холестерина происходит его отложение в сосудистых стенках вкупе с образованием бляшек, способствующих закупорке сосудов и артерий. Бляшки, которые откладываются и накапливаются в питающей сердце коронарной артерии, в значительной степени повышают риск возникновения инфаркта.Ранее портал MedikForum.ru писал о трех факторах , определяющих подверженность человека инсульту.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.