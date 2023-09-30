Врач назвала ключевые симптомы, по которым можно понять, что у вас артрит

У вас постоянная боль в суставах и вы подозреваете, что у вас остеоартрит? В этой статье мы объясним, как можно распознать это заболевание и какие у него симптомы.









Остеоартрит — хроническое заболевание суставов, при котором изнашивается хрящ сустава. Обычно заболевание поражает руки, колени, позвоночник и бедра, но может поражать любой сустав. Остеоартрит не следует путать с артритом, воспалительным заболеванием суставов.



Как возникает остеоартрит?

Остеоартроз возникает из-за перегрузки или длительного чрезмерного использования сустава. Это приводит к разрушению хряща и образованию трещин, что может привести к длительной боли и ограничению движений.



Как распознать остеоартрит?



"Основными симптомами остеоартрита являются боли при напряжении и стартовые боли, которые возникают в начале физической активности и часто уменьшаются при увеличении нагрузки. Подвижность пораженного сустава может быть ограничена. По мере прогрессирования остеоартрита сустав может утолщаться", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.



Воспаленные суставы могут проявляться покраснением, постоянной болью и потеплением кожи над суставом. Если у вас есть эти признаки, вам следует обратиться к врачу.



Лечение и профилактика

Хотя остеоартрит неизлечим, симптомы можно облегчить с помощью различных подходов к лечению, таких как физические упражнения, обезболивание и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство.





"Профилактические меры включают регулярные физические упражнения, избегание чрезмерных и неправильных нагрузок (например, за счет снижения веса) и ношение подходящей обуви".



При подозрении на остеоартроз обязательно следует обратиться к врачу для постановки точного диагноза и индивидуального плана лечения.



Различные формы остеоартрита

В зависимости от того, какой сустав поражен, Захарова назвала различные формы остеоартроза:

Гонартроз: здесь поражается коленный сустав. Часто возникает из-за так называемого осевого смещения, например, при использовании X-образных или O-образных опор.

Коксартроз: поражается тазобедренный сустав.

Спондилоартроз: здесь изнашиваются мелкие позвоночные суставы.

Артроз пальцев: происходит износ мелких суставов пальцев руки.



"Причиной остеоартроза зачастую является длительная перегрузка сустава, приводящая к трещинам и разрушению хрящевой ткани".



Стадии остеоартроза

Различают различные стадии остеоартроза:

Стадия 1: Хрящ все еще относительно гладкий и здоровый, но начинает утолщаться и подвергаться структурным изменениям. Оболочка суставов может быть раздражена.

Стадия 2: Поверхность хряща становится более грубой и волокнистой.

Стадия 3: Хрящ истончается, суставная щель сужается. Становятся видимыми первые изменения в прилежащей кости.

Стадия 4: Хряща не осталось. Кость имеет уплотнения и выросты (остеофиты).





"Остеоартроз может прогрессировать по-разному, в зависимости от формы, стадии и индивидуальных условий жизни пострадавшего".

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