Врач Комарова: плохое настроение и тревога — менее известные симптомы менопаузы

«Опыт каждой женщины будет разным, и у некоторых больше признаков и симптомов, чем у других. Вот почему так важно, чтобы мы продолжали говорить о менопаузе», - говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

«Есть некоторые менее известные признаки и симптомы менопаузы, такие как плохое настроение и беспокойство, чувство забывчивости или «мозговой туман» и усталость. Изменения кожи, ногтей и волос также могут быть признаками менопаузы, а также увеличение веса и вздутие живота».

Каковы основные симптомы менопаузы?

Ранее в этом году менопауза врезалась в сознание многих из-за нехватки ЗГТ (гормонозаместительной терапии). Перенесемся к осени, и эти недостатки в значительной степени будут устранены. Тем не менее, менопауза остается, вызывая ряд симптомов у женщин.Приливы являются одним из наиболее известных признаков менопаузы, но существует более 40 признаков и симптомов, некоторые из которых встречаются чаще, чем другие.Тем не менее, есть некоторые менее распространенные симптомы менопаузы, на которые женщины должны обратить внимание.• Изменения менструального цикла• Туман в голове•Приливы• Проблемы со сном• Учащенное сердцебиение• Головные боли и мигрени• Изменение формы тела и увеличение веса• Сухость и зуд кожи• Снижение полового влечения• Сухость и боль во влагалище• Повторяющиеся ИМП (инфекции мочевыводящих путей).Ранее МедикФорум писал о главном признаке артрита рук.

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