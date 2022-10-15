Врач Комарова: плохое настроение и тревога — менее известные симптомы менопаузы
Есть менее известные симптомы менопаузы, которые могут быть также связаны с другими заболеваниями.
Ранее в этом году менопауза врезалась в сознание многих из-за нехватки ЗГТ (гормонозаместительной терапии). Перенесемся к осени, и эти недостатки в значительной степени будут устранены. Тем не менее, менопауза остается, вызывая ряд симптомов у женщин.
Приливы являются одним из наиболее известных признаков менопаузы, но существует более 40 признаков и симптомов, некоторые из которых встречаются чаще, чем другие.
«Опыт каждой женщины будет разным, и у некоторых больше признаков и симптомов, чем у других. Вот почему так важно, чтобы мы продолжали говорить о менопаузе», - говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.
Тем не менее, есть некоторые менее распространенные симптомы менопаузы, на которые женщины должны обратить внимание.
«Есть некоторые менее известные признаки и симптомы менопаузы, такие как плохое настроение и беспокойство, чувство забывчивости или «мозговой туман» и усталость. Изменения кожи, ногтей и волос также могут быть признаками менопаузы, а также увеличение веса и вздутие живота».
Каковы основные симптомы менопаузы?
• Изменения менструального цикла
• Туман в голове
•Приливы
• Проблемы со сном
• Учащенное сердцебиение
• Головные боли и мигрени
• Изменение формы тела и увеличение веса
• Сухость и зуд кожи
• Снижение полового влечения
• Сухость и боль во влагалище
• Повторяющиеся ИМП (инфекции мочевыводящих путей).
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