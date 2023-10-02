Врач Романенко: привычка заниматься самолечением может довести до болезни печени

«Все зависит от индивидуальных особенностей. Иногда даже эпизодическое употребление спиртного может привести к негативным последствиям для печени», – предупредила медик в беседе с «Москвой 24».

«Гепатотоксичным, то есть негативно влияющим на печень, действием могут обладать анальгетики, антибактериальные препараты».

Врач Романенко рассказала о том, что в повседневной жизни людей часто становится фактором разрушения здоровья печени. Говоря об этом, медик напомнила о негативном воздействии на печень спиртных напитков – их употребление может нанести удар по здоровью этого органа практически в любом количестве. Последствием приема алкоголя становится развитие воспаления, алкогольного гепатита.Привычка заниматься самолечением тоже может довести до болезни печени, продолжила врач. Романенко подчеркнула, что некоторые медикаменты способны проявлять по отношению к ней токсичный эффект. Их применение не по назначению врача может обернуться невосполнимым поражением органа.Дополнительно Романенко посоветовала следить за питанием. Печень страдает, если в пищу употребляется большое количество жирных сладких или жареных продуктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения вызывают появление ночных судорог в ногах.

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