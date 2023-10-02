Врач Романенко: привычка заниматься самолечением может довести до болезни печени
По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, самодеятельный прием лекарств является одной из крайне вредных для печени привычек.
Врач Романенко рассказала о том, что в повседневной жизни людей часто становится фактором разрушения здоровья печени. Говоря об этом, медик напомнила о негативном воздействии на печень спиртных напитков – их употребление может нанести удар по здоровью этого органа практически в любом количестве. Последствием приема алкоголя становится развитие воспаления, алкогольного гепатита.
«Все зависит от индивидуальных особенностей. Иногда даже эпизодическое употребление спиртного может привести к негативным последствиям для печени», – предупредила медик в беседе с «Москвой 24».
Привычка заниматься самолечением тоже может довести до болезни печени, продолжила врач. Романенко подчеркнула, что некоторые медикаменты способны проявлять по отношению к ней токсичный эффект. Их применение не по назначению врача может обернуться невосполнимым поражением органа.
«Гепатотоксичным, то есть негативно влияющим на печень, действием могут обладать анальгетики, антибактериальные препараты».
Дополнительно Романенко посоветовала следить за питанием. Печень страдает, если в пищу употребляется большое количество жирных сладких или жареных продуктов.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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