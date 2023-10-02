Хирург Гадзиян: при раке почек возникает незначительная боль в пояснице

«Как правило, 80-90 процентов опухолей почек — случайная находка на УЗИ», - проинформировал он.

«Коварность заболевания заключается в том, что оно меняет необходимые процессы внутри органа и в результате оказывается влияние на всю работу организма», - предупредил врач.

Врач Гадзиян сообщил, что случаев обнаружения злокачественных опухолей почек в России стало в последние годы заметно больше. Этот вид рака находится на третьем месте по интенсивности прироста заболевших, поделился медик в своем Telegram.Специалист отметил, что чаще всего рак почки обнаруживается случайно во время обследований других органов или систем.Таким образом, добавил хирург Гадзиян, чтобы возникшая проблема с почками не стала шокирующей неожиданностью, их состояние следует проверять в профилактическом порядке. Говоря о возможных симптомах рака почек, врач посоветовал никогда не игнорировать появление в моче крови. Что касается возможной боли в спине, эксперт уточнил: при раке почек возникает незначительная боль в пояснице.Гадзиян добавил, что к заболеванию раком почек склонны курильщики и люди с большим излишком веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди больше других подвергаются риску инфаркта или инсульта.

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