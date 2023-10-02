Хирург Гадзиян: при раке почек возникает незначительная боль в пояснице

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боль в спине

Хирург Марк Гадзиян: рак почек в большинстве случаев выявляется случайно.

Врач Гадзиян сообщил, что случаев обнаружения злокачественных опухолей почек в России стало в последние годы заметно больше. Этот вид рака находится на третьем месте по интенсивности прироста заболевших, поделился медик в своем Telegram.

Специалист отметил, что чаще всего рак почки обнаруживается случайно во время обследований других органов или систем.

«Как правило, 80-90 процентов опухолей почек — случайная находка на УЗИ», - проинформировал он.

Таким образом, добавил хирург Гадзиян, чтобы возникшая проблема с почками не стала шокирующей неожиданностью, их состояние следует проверять в профилактическом порядке. Говоря о возможных симптомах рака почек, врач посоветовал никогда не игнорировать появление в моче крови. Что касается возможной боли в спине, эксперт уточнил: при раке почек возникает незначительная боль в пояснице.

«Коварность заболевания заключается в том, что оно меняет необходимые процессы внутри органа и в результате оказывается влияние на всю работу организма», - предупредил врач.

Гадзиян добавил, что к заболеванию раком почек склонны курильщики и люди с большим излишком веса.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди больше других подвергаются риску инфаркта или инсульта.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
Здоровье
хирург-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук
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Теги : рак почек, диагностика рака, Марк Гадзиян
Хирург Гадзиян: при раке почек возникает незначительная боль в пояснице
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