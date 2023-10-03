Работа в офисе без окон подвергает риску диабетиков

«Люди не должны застревать в плохо освещенных офисах без окон, о чем свидетельствуют эти результаты. Вполне вероятно, что дневной свет положительно влияет на ваши биологические часы, что важно для таких процессов внутри организма, как контроль уровня сахара в крови», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Хотя мы не увидели большой разницы в контроле уровня сахара в крови, связанной со светом, это интересно, потому что людям очень просто немного изменить свой распорядок дня и получать больше естественного света, сидя рядом с окном».

«Дневной свет играет решающую роль в синхронизации внутренних часов организма, которые, как известно, влияют на многие функции организма, включая использование глюкозы. Это небольшое исследование намекает на то, что увеличение времени, проведенного при естественном дневном свете, может помочь некоторым людям с диабетом 2 типа снизить уровень сахара в крови».

«Хотя остаются вопросы о продолжительности и частоте дневного света, необходимых для контроля уровня глюкозы в крови, мы знаем, что выход на улицу и активный образ жизни могут принести пользу всем нам», — сказала она.

Среднестатистический работник проводит на своей работе почти 40 часов в неделю. И большинство людей работают внутри, будь то офисы, склады, магазины, школы или другие места. Новое исследование показало, что это может быть рискованно для людей с диабетом.В исследовании было выявлено, чтоПервую половину эксперимента они сидели рядом с окном, через которое лился дневной свет. А вторую половину они сидели при искусственном светодиодном освещении, без окон в комнате.Ученые обнаружили, что у участников, сидящих рядом с окном, уровень сахара в крови был «нормальным» в 59 процентах случаев. Этот показатель упал до 51 процента, когда они находились под электрическим светом, как показали их мониторы уровня глюкозы в крови.Хотя результаты, возможно, и не показывают огромных различий в контроле уровня сахара в крови, они все же могут иметь большое значение для людей с диабетом, сказал он.Для обеспечения последовательности участников исследования кормили одинаковой пищей и по вечерам держали при «тусклом» освещении. Тип света, которому они подвергались, менялся с 8 утра до 5 вечера.Внутренние часы организма могут влиять на уровень сахара в крови.Она посоветовала больше заниматься спортом и проводить больше времени на свежем воздухе, чтобы предотвратить или контролировать диабет.Прогулка во время обеденного перерыва, путешествие пешком или на велосипеде, а также отдых в зеленых насаждениях — вот некоторые из способов увеличить время пребывания на свежем воздухе и физическую активность.Исследование еще не было опубликовано в журнале и не рассмотрено другими учеными.Ранее МедикФорум писал о том, что мужчины с лысиной больше подвержены инфаркту.

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