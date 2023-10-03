Врач назвала напиток, который снижает риск диабета вдвое





"Ученые обнаружили, что горячий напиток увеличивает выведение глюкозы с мочой, улучшая резистентность к инсулину и, следовательно, улучшая контроль уровня сахара в крови. Это может быть связано с уникальным способом производства темного чая", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«В нескольких исследованиях последних лет сообщалось о существенной пользе чая для здоровья, включая снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа, но механизмы, лежащие в основе этих преимуществ, неясны. Результаты указывают на защитное воздействие привычного употребления чая на контроль уровня сахара в крови за счет увеличения выделения глюкозы с мочой, улучшения резистентности к инсулину и, следовательно, лучшего контроля уровня сахара в крови. Эти преимущества были наиболее выражены среди тех, кто ежедневно пьет темный чай».

То, что мы пьем, также может иметь большое влияние на наш организм. Новое исследование показало, что определенный горячий напиток может снизить риск развития диабета 2 типа почти вдвое.Исследование, представленное в этом году, показало, чтоЭто также снизило вероятность преддиабета на 53 процента.Темный чай, также известный как ферментированный чай, отличается от стандартного чая, который мы потребляем. Он популярен в Китае и других странах Азии, но его можно купить в специализированных магазинах.Они обнаружили, что в процессе ферментации могут образовываться уникальные биологически активные соединения, включая алкалоиды, свободные аминокислоты, полифенолы, полисахариды и их производные.Все они обладают мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием, а также улучшают чувствительность к инсулину. Но эффекты в меньшей степени присутствуют и в других чаях.Действительно, существует некоторая путаница в различиях между черным чаем и темным чаем, особенно с точки зрения западных потребителей. Классификация чая в Азии (Китае) основана на соответствующем методе обработки.Например, зеленый не требует ферментации. Отличительной особенностью темного чая по сравнению с другим чаем (черным чаем) является участие микробных организмов в процессе ферментации.В исследовании приняли участие 1923 взрослых (562 мужчины, 1361 женщина в возрасте от 20 до 80 лет) в Китае. Из них 436 участников жили с диабетом, 352 — с преддиабетом, а 1135 имели нормальный уровень глюкозы в крови.Их спрашивали о частоте и типе употребления чая – в том числе темного, черного, зеленого или другого. По сравнению с людьми, которые никогда не пили чай, у тех, кто употреблял любой вид чая, риск развития диабета 2 типа был на 28 процентов ниже, а риск предиабета - на 15 процентов.Ранее МедикФорум писал о необычных симптомах менопаузы.

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