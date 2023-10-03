Офтальмолог Шилова: на подергивание глаза влияет нехватка сна и микроэлементов

«Круговая мышца глаза не может полностью расслабиться и возникает это подергивание», - объяснила невролог Чудинская.

«Причиной нервно-мышечных нарушений, ведущих к подергивания века, может быть недостаток микроэлементов – кальция, магния, калия в организме», - поделилась Шилова.

В интервью невролога Галины Чудинской и офтальмолога Татьяны Шиловой «Газете.Ru» были перечислены причины глазного тика, также известного как «дергающийся глаз». Данное состояние характеризуется непроизвольным сокращением глазных мышц глаза. Зачастую это вызывается нервным перенапряжением.Офтальмолог Шилова в свою очередь добавила, что эффект подергивания глаза также может возникать из-за неправильно подобранных очков, злоупотребления кофеином или алкоголем (последнее специфическим образом влияет на нервную систему), недостатка нормального отдыха или сна. Кроме того, на подергивание глаза влияет нехватка сна и микроэлементов.Специалистка уточнила, что обычно проблема устраняется самостоятельно. Если глазной тик не проходит (особенно если уже предпринимались попытки справиться с ним), необходимо обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о возникающем онемении в теле как о признаке инсульта.

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