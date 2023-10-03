Офтальмолог Шилова: на подергивание глаза влияет нехватка сна и микроэлементов
По словам офтальмолога Татьяны Шиловой подергивание глаза может вызываться дефицитом таких микроэлементов как кальций, магний, калий.
В интервью невролога Галины Чудинской и офтальмолога Татьяны Шиловой «Газете.Ru» были перечислены причины глазного тика, также известного как «дергающийся глаз». Данное состояние характеризуется непроизвольным сокращением глазных мышц глаза. Зачастую это вызывается нервным перенапряжением.
«Круговая мышца глаза не может полностью расслабиться и возникает это подергивание», - объяснила невролог Чудинская.
Офтальмолог Шилова в свою очередь добавила, что эффект подергивания глаза также может возникать из-за неправильно подобранных очков, злоупотребления кофеином или алкоголем (последнее специфическим образом влияет на нервную систему), недостатка нормального отдыха или сна. Кроме того, на подергивание глаза влияет нехватка сна и микроэлементов.
«Причиной нервно-мышечных нарушений, ведущих к подергивания века, может быть недостаток микроэлементов – кальция, магния, калия в организме», - поделилась Шилова.
Специалистка уточнила, что обычно проблема устраняется самостоятельно. Если глазной тик не проходит (особенно если уже предпринимались попытки справиться с ним), необходимо обратиться к врачу.
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Татьяна Шилова
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