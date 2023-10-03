Кардиолог Конев назвал онемение одним из главных признаков инсульта

«Человек перестает чувствовать части своего тела: онемевает рука, нога, две руки или ноги, и вообще все конечности. Онемевают некоторые части лица, появляется асимметрия», - заметил Конев в комментарии для «Радио 1».

Кардиолог Конев проинформировал о внешнем проявлении инсульта – острого нарушения мозгового кровообращения, при котором моет быстро наступить летальный исход. Медик назвал одним из главных признаков инсульта онемение.Врач уточнил, что при инсультном онемении лица у человека перестают закрываться глаза (часто один глаз). Кардиолог посоветовал при подозрении на инсульт попросить человека надуть щеки. В его случае одна щека будет «парусить», то есть, не надуется.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что желтый оттенок кожи и слизистой может говорить о раке поджелудочной железы.

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